Zakaj poginjajo labodi v Sodišincih? Veterinarji izključili nalezljive bolezni

Ob gramoznici v Sodišincih so ponovno našli več poginulih labodov. Podobni primeri so se pojavili že lani jeseni, prve kadavre pa je veterinarsko-higienska služba prevzela februarja letos.

Na Inštitutu za perutnino so opravili patoanatomske in laboratorijske preiskave ter izključili prisotnost virusa aviarne influence, aviarnega avulavirusa 1 in virusa Zahodnega Nila. Izključili so tudi okužbo z notranjimi zajedavci. Poginuli živali sta bili močno podhranjeni, z izrazitimi znaki kaheksije in atrofije mišic ter notranjih organov.

Ker so bila trupla zaradi napredovalih razkrojnih sprememb v slabem stanju, toksikoloških analiz niso mogli opraviti. Zato ni mogoče niti potrditi niti ovreči domnev domačinov, da bi se labodi lahko zastrupili z alkaloidi industrijskega maka, ki raste na bližnjih poljih.

Domneva o morebitni kronični izpostavljenosti nekaterim snovem iz maka temelji na epidemioloških okoliščinah, saj so bili prizadeti labodi najdeni izključno na makovem polju oziroma v neposredni bližini, pri živih živalih pa so opazili apatijo, omotičnost in nezmožnost letenja. FOTO: John Macdougall/AFP

Po besedah Brigite Slavec z Inštituta za perutnino domnevo o morebitni povezavi z makom podpirajo predvsem okoliščine, saj so poginule in obolele ptice našli izključno na makovih poljih ali v njihovi neposredni bližini. Pri živih labodih so opazili apatijo, omotičnost in nezmožnost letenja.

Ob tem Slavčeva opozarja, da bi lahko podobne znake povzročile tudi druge snovi, denimo fitofarmacevtska sredstva, mikotoksini ali težke kovine, vendar teh možnosti brez toksikoloških preiskav ni mogoče preveriti.

Slavčeva je poudarila tudi, da trenutno ni enotnega protokola za obravnavo poginov prostoživečih živali, kadar vzrok ni nalezljiva bolezen ali sum kaznivega dejanja.

Po njenem mnenju bi bilo smiselno vzpostaviti takšen sistem ter oceniti morebitna tveganja sajenja industrijskega maka v bližini vodnih površin, kjer se zadržujejo vodne ptice. Morebitne omejitve pa bi morale temeljiti na znanstvenih dokazih in sodelovanju različnih strok.