Ali razvpiti poslovnež Rok Furlan beži v Dubaj?

V Dubaju turisti ne potrebujejo mednarodnega vozniškega dovoljenja, rezidenti pa.

»Ne selim se, nikamor ne bežim, tukaj imam družino, v Dubaju nimam nič, jaz sem od tukaj,« nam je odvrnil, ko smo ga poklicali in vprašali, ali se morda seli iz Slovenije ali bo v Dubaj odšel le na dopust. Glede na to, da je pri urejanju dokumentov omenjal Dubaj, nas je zanimalo, zakaj. »Ah, to sem izstrelil po naključju, potrebujem pač mednarodno vozniško dovoljenje, zato sem si ta dokument pač uredil. Če greš v tujino, ga potrebuješ, in zato sem si ga tudi uredil,« je zatrdil.Zakaj je informacija o tem, da si razvpiti poslovnež ureja vozniško dovoljenje za to državo, zanimiva? Eden od sogovornikov, ki živi in dela v Dubaju in ima tam tudi stalno prebivališče, razlaga, da se v Dubaju, če si njegov rezident, ne da voziti brez mednarodnega vozniškega dovoljenja. Turist pa tega dokumenta v Dubaju ne potrebuje.Furlan se je sicer znova znašel pod drobnogledom kriminalistov. Kot piše danes portal Siol, so sredi januarja kriminalisti v seriji hišnih preiskav, ki so jih opravili po vsej Sloveniji, pridržali ljubljanskega »kralja betona« Roka Furlana in poslovneža. Osumili so ju, da sta imela ključno vlogo v hudodelski združbi, ki je domnevno utajevala davke z uvozom in preprodajo avtomobilov visokega cenovnega razreda. Po informacijah portala so jih sledi v preiskavi pripeljale tudi do Hranilnice Lon, za katero se je lani vnel velik lastniški spopad. V njem imata po pisanju pomembno vlogo tudi Furlan in Stopar. Kriminalisti so namreč menda preiskovali, ali sta denar iz domnevno nezakonitih poslov vložila v lastniške deleže v Lonu.Portal Podčrto pa je pisal, da ljubljanski »kralj betona« državi dolguje 1,25 milijona evrov davka. V preteklosti je bil ovaden zaradi suma goljufije, utaje davkov, ponarejanja listin. Večina ovadb je zastarala. Furlan je bil na prelomu tega desetletja lastnik ali direktor več podjetij, ki so se ukvarjala z gradbeništvom, nepremičninami in igralništvom. Prihodki teh podjetij so znašali več deset milijonov evrov. Prek svojih podjetij je bil lastnik več betonarn v Ljubljanski kotlini. Te so med drugim dobavljale beton tudi za Športni center Stožice. Poleg gradbeništva se je Furlan ukvarjal tudi z igralništvom. Njegov oče Igor Furlan je bil prek podjetja Casino Riviera solastnik Casinojev Portorož. Rok Furlan pa je bil med letoma 2010 in 2016 prokurist Casinoja Riviera. Rok Furlan je po poročanju Financ Factor banki tudi dal osebno poroštvo v višini 2,5 milijona evrov za posojilo Casinoju Riviera. Rok Furlan je danes, tako kot njegov oče Igor Furlan, v osebnem stečaju, je še pisal portal Podčrto.Rok Furlan sicer ne bi bil prvi poslovnež, ki se je umaknil v Dubaj. Med drugim se je tja preselil na primer, javnosti znan predvsem kot življenjski sopotnik, nekdanje vodje kabineta predsednika vlade. Bil je tudi lastnik turistične agencije, ki je precej poslovala z državo, se je pa že nekaj časa izogibal upnikom, bankam (NLB in DBS) ter DUTB je dolžan več kot poldrugi milijon evrov.V Dubaju je našel zatočišče tudi, glavni akter afere o fiktivnih svetovalnih poslih za Telekom Slovenije in SCT, prek katerih je bil menda nacionalni telekomunikacijski operater oškodovan za skoraj dva milijona evrov.Na spletni strani AMZS je sicer zapisano, da je mednarodno vozniško dovoljenje (MVD) prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja in je dokument, ki ga priznava Organizacija združenih narodov. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument (v nekaterih državah le za določene narodnosti). Vsekakor pa je MVD povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti. Vozniki morajo imeti v tujini poleg MVD vselej s seboj tudi nacionalno vozniško dovoljenje. Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem potrebujejo MVD zlasti za najem vozila, če potujejo po neevropskih državah.