Zakaj se povečuje število odpoklicev izdelkov?

V zadnjih letih se soočamo z vse več odpoklici in umiki izdelkov, ki jih nabavljamo v slovenskih ali spletnih trgovinah. To je posledica bolj transparentnih postopkov, zaostritev zakonodaj ter praks in več izvorov informacij. Od letošnjega marca so omogočili prijavo na e-poštna obvestila o nevarnih in neskladnih izdelkih na slovenskem trgu.

Kozmetika je bila lani že tretje leto zapored najbolj sporna kategorija izdelkov in predstavlja tretjino potrjenih opozoril – tudi zaradi poostrene evropske zakonodaje. Sledijo igrače in tehnične naprave ter oprema, pri obeh kategorijah so odkrili tudi visoke koncentracije škodljivih kemikalij.