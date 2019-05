Zakaj Slovenci in Slovenke gradimo in kupujemo nepremičnine?

Večina mladih si želi lastnega doma, a misli, da si ga ne more privoščiti. Foto: DBA

Vsi družinski člani, ne le ožje, temveč kar širše družine prispevajo za uresničitev vaših sanj. Foto: DBS

Stanovanjski kredit je največkrat podpisan v povezavi s hipotekarnim zavarovanjem, saj tako lahko pridobite višji znesek. Foto: DBS

Domovi so simbol našega ponosa, košček zemlje, kjer kraljujemo le mi. Odražajo nas, naše okuse in želje. Dom je sveto ozemlje, kjer smo varni pred zunanjimi vsiljivci. Te štiri stene nas skrijejo, in tako kot mi oblikujemo njih, one oblikujejo nas. Dom je prostor, ki lahko postane družinski in morda celo obrodi novo življenje. Želja po lastnem domu je pristna in globoko ukoreninjena že v naši kulturi.O slovenski navdušenosti nad lastništvom pričajo tudi številne statistike. V letu 2015 je bilo več kot 80 odstotkov stanovanj lastniško zasedenih, medtem ko si po podatkih evropskih statistikov 76,7 odstotka vseh bivajočih v hišah te tudi lastilo. Njegovo vlogo v naših življenjih pa še dodatno utrjujejo neizprosne razmere na najemniškem trgu. V letu 2018 je bilo za najem kvadratnega metra stanovanja treba odšteti v povprečju 9 evrov. Stanovanje s 40 kvadrati stane tako približno 360 evrov. Cena najema stanovanja pa se je v povprečju povečala za 8,6 odstotka. Ponudba najemniških stanovanj je v primerjavi z lastniškimi tako ali tako v manjšini. Najvišje pa so cene najema v Ljubljani in na Primorskem, ki povprečje znatno povišujejo. Zgovoren je tudi podatek, da si večina mladih želi lastnega doma, a misli, da si ga ne more privoščiti.Dom je tudi dolgoročna in kratkoročna pot do finančnega uspeha. Z lastno nepremičnino lahko kratkoročno prihranite za vse mesečne najemnine ter se poslovite od nenapovedanih obiskov najemodajalcev. Marsikdaj lahko mesečni obrok za odplačiloznaša celo manj od mesečne najemnine. Na dolgi rok je verjetno, da bo vrednost vaše nepremičnine rastla, v odvisnosti od tržnih razmer in dodatnih renovacij. Več bo novega v ali na vašem domu, višja bo njegova vrednost. Vlaganja v nepremičnine veljajo za eno najbolj varnih naložb, saj so ekstremna vrednostna nihanja izjemno redka. Lastništvo nepremičnine pripomore tudi k okrepitvi vaše bonitetne ocene v očeh banke in drugih finančnih ustanov. Nepremičnina se v vašem portfelju šteje za razpoložljivo sredstvo, kar vas uvršča višje na lestvici.Nakup ali gradnja doma je velik korak in tudi precej finančno obremenjujoč. Redki si ga lahko privoščijo iz lastnega žepa, zato posežejo po stanovanjskem kreditu. A preden ponosno vkorakajo v banko, se obrnejo na domače. Nov lasten dom je v Sloveniji družinski projekt. Vsi družinski člani, ne le ožje, temveč kar širše družine prispevajo za uresničitev vaših sanj. Pred veliko odločitvijo pa dobro pobrskajte po lastnih financah, saj je poleg bančnega računa denar lahko v raznih že pozabljenih naložbah.naj le zapolni nastalo finančno praznino, ki vas loči od doma vaših sanj.Stanovanjski kredit je največkrat podpisan v povezavi s hipotekarnim zavarovanjem, saj tako lahko pridobite višji znesek. Hipoteka, četudi tako zveni, ni nič strašnega. Gre za zavarovanje terjatve na nepremičnini, kar pomeni, da ima banka možnost odvzeti nepremičnino v primeru neizpolnitve vaše obljube oziroma neodplačevanja kredita. S hipoteko zavarovano posojilo velja za t. i. dober kredit, saj je kljub dejstvu, da gre za nepoplačan dolg, obenem vezana na nepremičnino, torej opredmeteno sredstvo in vam zato ni v škodo. Verjemite nam, nobena banka si ne želi vašega doma. Banka namreč ni nepremičninska agencija.je pošten, s pošteno obrestno mero in zanj skrbijo obrazi, ki jim lahko zaupate. Skrbimo, da vam sredstev nikoli ne zmanjka. Še posebej ko govorimo o vaših sanjskih domovih.