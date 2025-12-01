Zakaj slovenske državljane ZDA težko dobijo, Avstrija pa jih lahko v treh dneh

Ob rob grozljivemu femicidu prejšnji teden, ko je 31-letni Slovenec svojo partnerko ubil v Avstriji in jo v kovčku zakopal v gozdu okoli Majšperka, se je prav ob razpletanju primera pokazalo dobro sodelovanje med preiskovalci na obeh straneh severne meje. »Sodelovanje med kriminalističnimi uradi dežele Štajerske in mariborske policijske uprave je pripeljalo do tega, da je osumljeni priznal dejanje,« je v nedeljo ob zaključni novinarski konferenci v Gradcu potrdil Gerald Ortner, direktor deželnega kriminalističnega urada (LKA) avstrijske Štajerske.