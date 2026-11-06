Zakaj smo o 72-urni samopreskrbi morali izvedeti iz Bruslja?

Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadje Lahbib je pozvala, da bi moral vsak Evropejec vedeti, kaj storiti v kriznih razmerah, in da naj si zagotovi 72-urno samozadostnost z vodo, hrano in zdravili. Kaj ta navodila pomenijo in zakaj prebivalcev Slovenije o tem ni posebej opozorila še Uprava za zaščito in reševanje, odgovarja Srečko Šestan, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Kako to, da ob pozivu iz Bruslja o 72-urni samopreskrbi o tem niste prebivalcev Slovenije še posebej obvestili iz Uprave RS za zaščito in reševanje? Vse, kar delamo, temelji na oceni ogroženosti. In če ocena ogroženosti ne kaže nevarnosti, zakaj bi širili paniko? To je razlog. Na ranljivost prebivalstva in na koristnost domačih zalog so opomnili ...