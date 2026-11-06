Študentski boni za burgerje in kebabe: zakaj država plačuje hitro prehrano?

Študentski boni in obroki za dobre tri evre so ob vse višjih cenah hrane za študente še kako pomembni. To kažejo tudi podatki o porabi bonov, ki je letos oktobra dosegla rekordno raven. Po ugotovitvi kakovosti subvencionirane prehrane, ki kaže, da 28 odstotkov pregledanih obrokov ni izpolnjevalo meril, da bi jih priporočali za vsakodnevno prehrano, pa tudi da se na bone lahko naročijo pice, burgerji, kebabi oz. tudi hitra hrana, se postavlja vprašanje, zakaj so ti ponudniki sploh vključeni. Kaj so ugotovili v projektu? Lani so med aprilom in junijem v sodelovanju s komisijo za študentsko prehrano študentskih organizacij analizirali 142 obrokov pri prav toliko naključno izbranih ponudnikih. V torek so predstavili izsledke projekta, ki je pokazal, da 28 odstotkov pregledanih obrokov ni ...