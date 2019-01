Zakaj so Slovenci glasovali kot Orbánov Fidesz

Ljubljana, Bruselj – Evropski parlament je s 397 glasovi za in 158 proti podprl idejo o finančnem kaznovanju tistih držav, ki ne spoštujejo vladavine prava. Podrobnejši pregled glasovanja v največji politični skupini EPP kaže, da so se v nasprotovanju tovrstni kaznovalni politiki združili slovenski evropski poslanci desnice in vladajoča madžarska stranka Fidesz. Kako razumeti to povezovanje?»Slovenska desnica oziroma stranka SDS je dolgo časa parazitirala na krščanski demokraciji Angele Merkel in Helmuta Kohla, na neki točki pa jih je to začelo utesnjevati. Začeli so se radikalizirati in našli Viktorja Orbán​a, ki je ...