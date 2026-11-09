Zakaj so volivci obrnili hrbet Stevanoviću in Resnici

Številne afere okoli stranke Resnica in njenega predsednika Zorana Stevanovića so pripeljale tako daleč, da se je stranka znašla globoko pod parlamentarnim pragom. V Barometru, ki ga za Delo izvaja inštitut Mediana, se je podpora stranki skoraj prepolovila. Če bi bile volitve jutri, bi le 1,8 od 716 vprašanih obkrožilo Resnico. Oktobra jih je bilo 3,5 odstotka. Poleg tega je predsednik državnega zbora doživel daleč največji padec ocene. Anketirani mu v povprečju niso namenili niti dvojke, tako nizke ocene (pod 2), že dolga leta ni dobil nihče od politikov, uvrščenih na barometer. V najnovejšem podkastu Moč politike – objavljen bo v drugi polovici tedna - smo gostili filozofa dr. Petra Klepca, znanstvenega svetnika na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU. Klepec v analizi fenomena Stevanović in ...