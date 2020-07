Zakaj sta morala oditi minister in prvi policist

Ljubljana – Predsednik vlade Janez Janša se včeraj ni odzval na prošnjo za komentar, ali preiskava proti gospodarskemu ministru in prvaku SMC Zdravku Počivalšku prinaša destabilizacijo razmer v koaliciji in začetek njenega konca. Se je pa na preiskavo odzval prek twitterja.Konkretnega postopka zoper ministra Zdravka Počivalška ne komentiram, je zapisal Janša ter se obregnil ob domnevno dvojna merila pri izboru prioritet Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), tožilstva in sodstva. »Vsi našteti so dolžni delovati v skladu z ustavo in zakoni, odgovorno in neselektivno ... Očitno pa je, da so pri vseh treh naštetih ...