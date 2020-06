Zakaj sta vojaka ob meji z orožjem grozila civilistu?

Prebilič: »Zaradi incidenta sem zaskrbljen«

Ni šlo za lažno novico

Vojaki morajo poklicati policiste, da na mjenem območju izvedejo uradni postopek. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Vojaki nimajo pooblastil ob meji

Katastrofalno sporočilo o delovanju države



Vladimirja Prebiliča smo vprašali še, kaj si misli o vardah in vaških stražah na meji. »Da imamo na meji civiliste, oblečene v uniforme in oborožene z replikami pušk, ki patruljirajo in se pretvarjajo, da so del oboroženih sil, se mi zdi katatstrofalno sporočilo o delovanju te države,« je odvrnil. Kot je pojasnil, se resna država izkazuje s štirimi atributi - teritorijem, prebivalstvom, delujočo vlado in monopolom nad oboroženo silo. »Če preneha monopol države nad oboroženo silo, se moramo resno vprašati, če nismo postali nedelujoča država ali takoimenovana failed state. In to vprašanje si moramo zastaviti ne glede na to, kdo je na oblasti in ali nam je ta opcija všeč ali ne,« meni. Država, ki ima pri obvladovanju oborožene sile konkurenco - ki je ne bi smela imeti - kaže znake dezintegracije, je prepričan. »Državi plačujemo davke tudi zato, da skrbi za našo varnost, mar bomo jutri plačevali davke Šišku, pojutrišnjem pa nekomu drugemu, ki bo ravno vzel orožje v roke in se pretvarjal, da je vojak?« se retorično vpraša Prebilič.

»Pripadnik Slovenske vojske načeloma nima posebnih pooblastil, da bi orožje uporabljal ali usmerjal zoper civiliste. Izjemoma bi bilo to mogoče, če bi v silobranu - torej nujno potrebni obrambi pred protipravnim napadom - varoval sebe ali drugo osebo, pri čemer se brez uporabe orožja ne bi bilo mogoče varno zaščiti pred napadalcem,« pravi, docent za kazensko pravo na Pravni fakulteta Univerze v Mariboru.Druga izjema bi lahko bila tudi, ko ne bi bilo mogoče drugače zaščiti ozemeljske suverenosti ali varnosti države in njenih prebivalcev – na primer ko bi več ljudi nezakonito prečkalo državno mejo, njihov prehod pa bi predstavljal neko resno nevarnost državnim interesom. Vsekakor pa sem na spadajo situacije, ko se civilisti gibajo na med državama na mejno nedorečenih območjih, brez kakršnihkoli namenov nezakonitega vstopanja v državo, poudari.»Kakršnakoli druga uporaba orožja zoper civilista predstavlja zlorabo njegovih pooblastil in predstavlja nezakonito uporabo orožja. Če je orožje usmeril neposredno v civilista, ga s tem ustrahoval ali mu izdal neke vrste ukaz, ki ga sili v določeno ravnanje, potem je lahko podano kaznivo dejanje grožnje po drugem odstavku 135. členu ali kaznivo dejanje prisiljenja po prvem odstavku 132. členu kazenskega zakonika,« nadaljuje. Za obe kaznivi dejanji je predvidena kazen do enega leta zapora. Če pa je vojak nameraval orožje tudi uporabiti ali bi celo izstrelil naboj v smeri civilista, pa bi lahko odgovarjal za bistveno hujša kazniva dejanja zoper življenje in telo z višjimi zapornimi kaznimi. To pa ne izključuje vojakove disciplinske odgovornosti, ki lahko privede tudi do odpustitve z delovnega mesta, navede.ZKočevski župan, ki kot izredni profesor na ljubljanski fakulteti za obramboslovje med drugim poučuje tudi civilno vojaške odnose, je dejal, da je zaradi incidenta na meji z Italijo zaskrbljen. »Če bi katera institucija v državi morala delovati strogo po načelu subordinacije in enopoveljništva, je to vojska. Pojasniti bo treba, na kakšen način sta se ta dva vojaka tam znašla ob tistem času v bojni opremi! Če sta bila v bojni opremi, sta morala biti na avtorizirani nalogi, ker vojaki ne nosijo orožja domov,« meni.Avtorizacija vojaških nalog sega najprej do poveljnika in vse do vrha, se pravi načelnika generalštaba ali vsaj do poveljnika poveljstva sil. »Če njuna naloga tam ni bila odobrena od zgoraj in sta orožje res nesla domov, pa je to konec vojske,« doda. Prebilič je prepričan, da je nujno treba preveriti, kako je s profesionalizmom naših vojakov in kakšen je notranji nadzor v vojski. »Kakšne poveljnike imamo, da ne vedo, kje so njihovi vojaki in njihovo orožje? Kakšni so kadrovski in selekcijski procesi, da takšni ljudje dobijo orožje?« navede. Sogovornik je prepričan, da je to zelo slaba popotnica za vojsko, tudi za uveljavitev 37. a člena, ki bi na vojsko prenesel del policijskih nalog v obmejnem območju. To po njegovem meče slabo luč na celoten sistem.»Pri Primorskem dnevniku bomo počakali, da bodo vesti o incidentu ob slovensko-italijanski meji, ki smo jih sinoči slišali in brali, uradno potrjene. Da bodo novinarsko rekonstrukcijo dogajanja potrdila dejstva. In da bodo dejstvom, ko bodo ugotovljena, sledila ustrezna dejanja,« je v današnji izdaji časnika zapisal odgovorni urednikPop tv je včeraj potrdil pisanje Primorskega dnevnika, da je slovenski vojak uperil avtomatsko puško v sprehajalca na mejnem območju nad sotesko Glinščice, kar je obrambni minister Matej Tonin nedavno označil za lažno novico. Včeraj pa je dodatno pojasnil, da dogodek preučuje vojaška policija.Kot je pred tedni poročal Primorski dnevnik, je pripadnik Slovenske vojske naletel na 32-letnega domačina, mu zaklical »Stoj, sit-down!« ter mu zagrozil s strelnim orožjem. Vest o tem je po naknadnem povzemanju italijanskih medijev prerasla v politično vprašanje, saj je italijanska poslanka iz vrst demokratovglede dogodka na slovensko-italijanski meji pozvala zunanjega ministranaj od slovenske vlade zahteva pojasnilo. Primorski dnevnik pa je zaradi domnevnega blatenja ugleda Slovenske vojske kritiziral slovenski veleposlanik v Rimuin od odgovornega urednika zahteval opravičilo.Obrambni minister Tonin je včeraj za RTV Slovenija pojasnil, da so zaradi napačne navedbe datuma, ki naj bi jim ga sporočil oškodovani sprehajalec, sprva ugotovili, da vojakov na danem območju ni bilo. Šele pozneje, ko se je izkazalo, da se je incident zgodil 8. maja – in ne 7. maja – pa se je izkazalo, da je do »srečanja« vendarle prišlo in da zadevo preučuje obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo. Sama policijska preiskava primera pa je - zaradi drugačne pristojnosti obravnave - končana. Tonin je še navedel, da vojaki lahko patruljirajo ob meji, nimajo pa pooblastil za vodenje postopka, zato morajo obvestiti slovensko policijo.32-letni italijanski državljan, z začasnim bivališčem v Sloveniji, ki mu je vojak meril s puško v glavo, je o dogodku obvestil Primorski dnevnik, pozneje pa je neuradno govoril tudi z novinarko RTV Slovenija, a se javno ne želi izpostaviti. Dogodek, ki ga je tudi prijavil policiji, je zanj končan. Kot je povedal za Primorski dnevnik, sta tistega dne, ko sta bila z dekletom na sprehodu, zgrešila pot in se za kratek čas razšla. Medtem pa je nenadejano naletel na vojaka, ki mu je s puško v rokah ukazal naj sede. Ko je vojak ugotovil, da ne gre za ilegalnega prebežnika, pa se mu je opravičil. Njegovo dekle, ki je naletelo na drugega vojaka, pa groženj z orožjem ni doživela.