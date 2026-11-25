Na oglasni deski večstanovanjske stavbe je ob številki stanovanja zapisano, koliko ljudi ga uporablja. Ta podatek je pomemben pri delitvi nekaterih stroškov, med sosedi pa lahko sproži spor, če kdo posumi, da v stanovanju živi več ljudi, kot jih je navedenih na seznamu. Darja Verbič, direktorica podjetja za upravljanje stavb, v podkastu Deloindom pojasnjuje, zakaj morajo upravniki ta podatek objaviti in zakaj je v praksi tako težko preveriti njegovo točnost.

Na Deloindom.si preberite, kaj se zgodi, ko stanovalci oporekajo številkam na oglasni deski, in kaj lahko upravnik ob takšnem opozorilu sploh stori.​