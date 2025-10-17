Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

Potem ko so se v javnosti začele pojavljati informacije, da med zaposlenimi na javni televiziji krožijo govorice, da naj bi se vodstvo odločilo za zamenjavo urednika Tarče Boštjana Kogovška, možno pa naj bi bilo tudi sankcioniranje novinarke Vanje Gligorović, je razburila tudi nenadna odsotnost voditeljice Erike Žnidaršič.

Na RTV Slovenija so nam že včeraj potrdili, da bo oddajo Tarča izjemoma vodil Igor E. Bergant, kot je bilo napovedano. Na vprašanja, kako bo z oddajo v prihodnje, ali drži, da so zamenjali urednika, kdo naj bi ga nadomestil in iz katerih razlogov ter ali je novinarka Vanja Gligorović prejela opomin pred odpovedjo in zakaj, pa nam niso odgovorili.

V odgovoru za naš medij so pri RTV zapisali le, da je »oddaja Tarča pomemben del našega programa in jo bomo še naprej razvijali v skladu z novinarskimi načeli in poslanstvom RTV Slovenija«. Pri tem poudarjajo, da sta za delovanje uredništva ključna zaupanje ter spoštovanje etičnih in profesionalnih standardov.

Na vprašanja o morebitnih kadrovskih postopkih niso želeli odgovoriti: »Kadrovski postopki so del notranjega delovnopravnega reda RTV Slovenija, zato jih javno ne komentiramo.«

Po neuradnih informacijah je Erika Žnidaršič bolniško odsotna.