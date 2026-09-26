Zakaj v Šentvidu ne morejo odpreti nove ambulante družinske medicine?

V Ljubljani bi lahko že 1. oktobra v enoti zdravstvenega doma Šentvid začela delovati nova ambulanta specializanta družinske medicine, ki jih v Ljubljani zelo primanjkuje. Vendar, kot so opozorili v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zanjo še ni uredil pogodbene podlage oziroma financiranja. Kje se je zataknilo in zakaj ZZZS pogodbe ni popisal? Vir nesporazuma je v financiranju programov, natančneje v spremembi uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je začela veljati aprila. Ta med drugim uvaja znižanje cen določenih zdravstvenih storitev (nekaterih celo za za nazaj, ob 1. januarja letos), s čimer so nestrinjanje izrazili v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Tako je tudi ZD Ljubljana sprožil arbitražni postopek in ...