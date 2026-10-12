Zakaj v Sloveniji nimamo e-volitev in e-referendumov

Štirje referendumi so na volišča privabili več kot 50 odstotkov volivcev. Ponekod so za izražanje svojih mnenj stali v dolgih vrstah, ponekod je bila ob 19. uri, ko bi morala volišča zapreti vrata, še vedno gneča. Zakaj v časih, ko se je mogoče zadolžiti prek spleta, prek spletne dražbe kupiti nepremičnino, ko imamo elektronske osebne izkaznice, ko so digitalizirani občutljivi zdravstveni podatki, do katerih dostopamo prek spleta in mobilnikov, moramo še vedno fizično na volišča (izjema je glasovanje po pošti, pa na domu za tiste, ki zaradi bolezni ne morejo na volišče), zakaj nimamo elektronskih volitev in referendumov? V Sloveniji se vsake toliko prebudi ideja, da bi digitalizirali volitve (in referendume), pri tem se večkrat omenja Estonijo, kjer je mogoče glasovati tako fizično kot ...