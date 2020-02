Zakaj zbolimo za gripo in drugimi viroznimi obolenji?

NIJZ: V Sloveniji smo na koronavirus pripravljeni

»Po okužbi je potek odvisen od splošnega zdravstvenega stanja, starosti, imunskega sistema in od tega, ali smo se v preteklosti že okužili s podobnim virusom.«

NIJZ



Pomembna je dobra splošna higiena

Zakaj ljudi napadejo gripa in podobne »zimske« bolezni? Gripa ali influenca je akutna virusna bolezen dihal, ki se zelo hitro širi. Pojavlja se predvsem v zimskih mesecih na severni polobli in ogroža vse prebivalstvo, še posebno starejše, bolnike s kroničnimi srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi boleznimi ter majhne otroke, odgovarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).Za gripo smo dovzetni vsi. Po okužbi z virusom influence pa je potek lahko precej različen in odvisen predvsem od splošnega zdravstvenega stanja, starosti, imunskega sistema in tega, ali smo se v preteklosti že okužili s podobnim virusom influence. Pri mlajših, sicer zdravih ljudeh poteka okužba brez simptomov – kljub okužbi ne zbolimo, pri starejših, kronično bolnih, pa je potek lahko težek in zapleten.Kaj je glavna razlika med zunanjo in bolnišnično okužbo? Bolnišnične okužbe nastanejo zaradi izpostavljenosti postopkom diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije v bolnišnici. So eden večjih javnozdravstvenih problemov v svetu, Evropi in tudi pri nas. Ni jih mogoče popolnoma preprečiti, lahko pa zelo uspešno zmanjšujemo njihovo pogostost.Ali lahko izbruh viroznih bolezni v Sloveniji še pričakujemo, ali se je že zgodil? Glede na gibanje števila obolelih lahko pričakujemo, da se bo v prihodnjem tednu ali dveh zviševalo in doseglo vrh pojava teh obolenj.Ali smo v Sloveniji pripravljeni na kitajski koronavirus? Možnost, da se novi koronavirus pojavi pri nas, obstaja. Evropski center za nadzor bolezni je ocenil tveganje za pojav kot srednje visoko za Evropo. V Sloveniji smo na novi koronavirus pripravljeni.Kaj svetujete ljudem, zlasti otrokom in starejšim, kako naj se čim bolj zavarujejo pred okužbami in viroznimi obolenji? Najbolj učinkovita zaščita pred gripo je cepljenje. Pomembno pa je tudi, da vzdržujemo dobro telesno kondicijo, se veliko gibamo na svežem zraku in uživamo zdravo hrano, z veliko sadja in zelenjave. V mesecih, ko je okužb dihal veliko, se izogibamo zaprtim prostorom in si večkrat skrbno umijemo roke, da ne zanesemo virusa influence in drugih mikroorganizmov na dihala. Okužbo preprečimo z dobrimi higienskimi navadami – ne delimo si osebnih predmetov, kot je zobna krtačka, ne pijemo iz istega kozarca ali steklenice, ne uporabljamo istega jedilnega pribora in podobno.Kako pomembna sta cepljenje in splošna higiena pri premagovanju teh obolenj? Cepljenje je priporočljivo za vsakogar, še posebej za starejše od 65 let, bolnike s kroničnimi boleznimi pljuč, srca, ledvic, za diabetike, za osebe z imunsko pomanjkljivostjo, zdravljene s kemo- ali radioterapijo, rakave bolnike ter za majhne otroke, stare od 6 do 23 mesecev. Cepljenje priporočamo nosečnicam. Prav tako ga priporočamo družinskim članom vseh starejših ljudi in kroničnih bolnikov, da virusa influence ne zanesejo v domače okolje in ob prebolevanju gripe ogrožajo svojca, ki ima težave z zdravjem.Poleg tega priporočamo cepljenje družinskim članom majhnih otrok, še posebej če je v družini dojenček, mlajši od 6 mesecev, ki še ne more biti cepljen. Cepljenje je priporočljivo tudi za zdravstveno osebje in ljudi v vseh tistih poklicih, kjer bi zaradi odsotnosti z dela zaradi gripe ohromela dejavnost (policija, carina, pošta, gasilci itd.). Splošna dobra higiena je zelo pomembna, še posebej je pomembna dobra higiena rok in kašlja.