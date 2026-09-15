Zaključek inšpekcijskega postopka glede peticije stevogohome.si

Organizatorji peticije, objavljene na spletni strani stevogohome.si, so sporočili, da je Informacijski pooblaščenec zaključil inšpekcijski postopek, povezan z zbiranjem podpisov. Po njihovih navedbah v postopku niso bile ugotovljene kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

V objavi, ki jo je na Facebooku delil Miha Brejc, se je organizator zahvalil vsem, ki so sodelovali pri zbiranju podpisov. Kot je navedel, so v manj kot treh dneh zbrali več podpisov, kot je stranka Resni.ca prejela glasov na volitvah. Pri tem je poudaril, da je bilo spletno zbiranje podpisov uspešnejše od ročnega zbiranja.

Po navedbah organizatorjev je bil s tem dosežen zastavljeni cilj, zato so zbiranje podpisov zaključili. Ob tem so se posebej zahvalili tudi posameznikom, ki so podpise zbirali osebno oziroma na terenu.

Peticija je bila povezana z zahtevo po odstopu Zorana Stevanovića. Organizatorji so že pred zaključkom akcije pričakovali, da Stevanović ne bo odstopil, kar je Brejc ponovno izpostavil v svoji objavi.

Po njegovem mnenju je bila akcija pomembna predvsem zaradi odziva javnosti. Ocenil je, da je pokazala, da je v Sloveniji veliko ljudi, ki so pripravljeni aktivno sodelovati pri vprašanjih, povezanih z demokracijo in politično odgovornostjo. Ob tem je napovedal, da bi se učinki akcije lahko pokazali tudi v prihodnjih tednih in mesecih.

Zaključek inšpekcijskega postopka Informacijskega pooblaščenca pomeni, da v okviru opravljenega nadzora niso bile ugotovljene kršitve predpisov o varstvu osebnih podatkov. Politični pomen in nadaljnji učinki peticije pa bodo odvisni predvsem od nadaljnjih odzivov organizatorjev, podpisnikov in drugih političnih akterjev.