Od degradiranega območja do poslovnega središča

Slovaška družba Corwin zaključuje gradnjo poslovne stavbe Vilharia ob Vilharjevi cesti v Ljubljani. Prvi najemnik, italijanska zavarovalnica Generali, se bo vselil 1. oktobra, sledili bodo drugi, lokali v pritličju ob cesti naj bi zaživeli prihodnje leto. Trenutno imajo oddanih 90 odstotkov poslovnih prostorov, ki so na voljo. V stavbi naj bi delalo kar tri tisoč ljudi.

Kot je povedal vodja Corwina v Sloveniji Michal Maco, gre za enega osrednjih projektov skupine Corwin. Z osredotočanjem na trajnostne in tehnološko dovršene rešitve, za katere so kot prva poslovna stavba v Sloveniji pridobili certifikat LEED Platinum, želijo postaviti nov standard gradnje poslovnih stavb v Sloveniji, je dodal.

Petnadstropna stavba ima okoli 36.000 kvadratnih metrov prostorov. Oddanih je 90 odstotkov razpoložljivih površin, poleg Generalija bodo prostore najemali med drugim Delavska hranilnica, Agencija EU za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) ter družbe SAP, LeitnerLeitner in Adriaplin.

Dela v notranjih prostorih in opremljanje potekajo po fazah, pisarniške etaže so namreč zasnovane modularno in omogočajo različne organizacijske ureditve. Prostori Generalija so končani, druge bodo urejali skladno z dogovorom z najemniki. Lokali v pritličju, med drugim kavarna, trgovina, restavracija, frizer, bodo predvidoma zaživeli prihodnje leto, je pojasnil Maco.

Stavba, ki stoji ob Vilharjevi cesti tik ob glavni železniški postaji, bo revitalizirala prej degradirano območje. Arhitekturna rešitev odraža namen zagotavljanja dobrega počutja, povezovanja ljudi in hkrati pozitivno prispevati k življenju mesta, je povedal arhitekt Mads Kaltoft iz danskega biroja Schmidt Hammer Lassen, ki ga je Corwin izbral na natečaju.

Med drugim so se osredotočili na povezavo z mestom ter prostore za druženje in oddih med delom. Stavba ima poleg podzemne garaže med drugim veliko kolesarnico z neposrednim dostopom iz podhoda železniške postaje. Na celotni strehi stavbe je ozelenjena terasa med drugim z urbanim čebelnjakom in prostorom za telovadbo.

Stavbo so začeli graditi leta 2023 in jo končujejo skladno s terminskim načrtom. Postopki pridobivanja dovoljenj v Sloveniji so razmeroma dolgi in glede tega je precej prostora za izboljšave, a so ti postopki dolgotrajni npr. tudi na Slovaškem in Češkem, je za STA povedal Maco. Ko so prišli v Slovenijo, so bili postopki hitrejši, kot so zdaj, ko na gradbeno dovoljenje čaka veliko več projektov, je dodal.

Na ljubljanskem trgu poslovnih nepremičnin je še prostor za nove stavbe FOTO: Uroš Hočevar

Še je prostora za nove stavbe

Glede na povpraševanje po prostorih v Vilharii je ocenil, da je na ljubljanskem trgu poslovnih nepremičnin še prostor za nove stavbe, kakršna bo Emonika v neposredni bližini, pa tudi druge. Corwin pa nove poslovne prostore načrtujejo tudi v okviru projekta ob Šmartinski cesti na območju nekdanje tovarne Kolinska.

Ta projekt, ki ima v Corwinu delovno ime K14, ima velik potencial, pravi Maco. Gradili ga bodo po fazah, v prvi, ki naj se začela že letos, so predvidene tri stavbe, od tega dve s poslovnimi prostori in ena z okoli 200 stanovanji. Za preostanek območja so potrebne še spremembe prostorskih aktov, Maco pa ocenjuje, da bi lahko zgradili skupno tudi do 1000 stanovanj.

Corwin, ki je v Ljubljani že zgradil sosesko Kvartet v Šiški z 236 stanovanji, nova stanovanja načrtuje tudi s projektom Nordika, pri katerem je ob Masarykovi cesti predvidena 82 metrov visoka stolpnica z 295 stanovanji. Kot so povedali danes, bo gradnja stekla novembra letos.

V načrtu ima tudi sosesko, ki ima delovno ime Linhartov kvart, tik ob Gospodarskem razstavišču, kjer je predvidenih okoli 400 stanovanj.