Koliko bo po novem obvezni zdravstveni prispevek? Trenutno plačujemo po 39,36 evra na mesec, z zakonsko določeno redno valorizacijo pa naj bi se marca zvišal na 43,11 evra. Zaradi primanjkljaja v zdravstveni blagajni se je upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zavzel za dobrih pet evrov dodatnega dviga na 48,6 evra. A se skupščina ZZZS o tem zaradi nesklepčnosti na strani delodajalcev in vlade ni izrekala, pri projekcijah primanjkljaja v blagajni v letu 2027 pa sploh še niso upoštevali učinkov interventnega zakona, če bo izglasovan na referendumu. Na mizi članov skupščine – skupaj je 25 predstavnikov zavarovancev, 20 delodajalcev in pet vlade – je bilo med drugim poročilo o finančnem poslovanju v prvih devetih mesecih leta in izhodišča za pripravo finančnega ...