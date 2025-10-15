Zakon, ki bi Istranom ukinil »davek na mobilnost«

V nadaljevanju preberite:

Precejšnja verjetnost je, da za vožnjo po obalni hitri cesti med Koprom in Škofijami prihodnje leto ne bo treba več plačati cestnine.

Za presenečenje je konec septembra poskrbela poslanska skupina SDS, ki je vložila novelo zakona o ukinitvi cestninjenja na tem približno 10 kilometrov dolgem odseku hitre ceste. Predlog novele zakona v državnem zboru bodo predvidoma prvič obravnavali že prihodnji teden.

Za presenečenje gre zato, ker so cestninjenje omenjenega odseka ceste odločili v času vlade prvaka SDS Janeza Janše. Kasneje je stranka SDS še dvakrat vodila vlado, a se nikoli ni lotila reševanja tega vprašanja. Prva sta pobudo za razvinjetenje obalne hitre ceste dala Franco Juri (stranka Zares) in Roberto Battelli (narodnost) in se pri tem sklicevala na zaveze iz Osimskih sporazumov, vendar nista prepričala tedanjega prometnega ministra Patricka Vlačiča.