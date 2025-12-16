Zakon o božičnici: skupina podjetij vložila pobudo za ustavno presojo

Skupina podjetij, skupaj naj bi jih bilo okoli deset, je v ponedeljek prek ene od odvetniških pisarn na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o zimskem regresu. V podjetjih ob tem sodišču predlagajo začasno zadržanje izvajanja zakona, ali v celoti ali le v delu, ki prinaša obvezno božičnico, sicer ni jasno.

Kot je danes za STA potrdil direktor podjetja Boxmark Leather, ki je med vlagatelji pobude, Marjan Trobiš, so se za ta korak odločili, ker je država z obvezno božičnico »grobo posegla v pravice gospodarstva«, med drugim v ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude. Spomnil je tudi, da je bil zakon sprejet brez njihovega soglasja.

Se bo vlada domislila še »kakšnega spomladanskega dodatka«?

Podjetja – koliko natančno jih je in katera so, Trobiš, sicer tudi predsednik Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS), ni želel razkriti – želijo na ustavnem sodišču preveriti, ali je tovrstno samovoljno odločanje vlade ustavno ali ne.

Po Trobiševih besedah se namreč bojijo, da bi se lahko vlada v predvolilnem obdobju domislila še »kakšnega spomladanskega dodatka«. Pogoji za delovanje gospodarstva morajo biti predvidljivi, na pa da se tako velike spremembe za gospodarstvo sprejmejo v nekaj tednih, je poudaril direktor Boxmarka.

»Ne gre za to, da oporekamo božičnici, oporekamo pa temu, da je obvezna,« je znan argument delodajalcev ponovil Trobiš.

Poskus ustavne presoje prek zahteve državnega sveta padel v vodo

Vložitev ustavne pobude je za STA potrdil tudi glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček. GZS je namreč pri tem pobudnikom nudila tehnično pomoč. Pojasnil je, da podjetja ustavnemu sodišču predlagajo tudi zadržanje izvajanja zakona. Ali v celoti ali le v delu, ni jasno.

Skupina podjetij se je za ustavno presojo zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov na podlagi pravnega interesa odločila, potem ko je prejšnji teden padel v vodo poskus predstavnikov delodajalcev, da ustavno presojo izpeljejo prek zahteve državnega sveta. Državni svetniki so namreč njihov predlog zavrnili.

V interesni skupini delodajalcev so si želeli, da bi državni svet ustavnemu sodišču predlagal začasno zadržanje izvajanja 2. člena ter prvega in drugega odstavka 3. člena zakona, torej dela zakona, ki prinaša božičnico in ureja časovnico njenega izplačila, na koncu pa razveljavitev zakona.

Kot najbolj sporen označili postopek, ki je vodil do sprejetja zakona

Problematizirali so omnibus tehniko normiranja, po njihovi oceni sta kršena prepoved retroaktivnosti in načelo zaupanja v pravo, zakon tudi nedopustno posega v ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo. Kot najbolj sporen pa so označili postopek, ki je vodil do sprejetja zakona.

Zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov velja od 20. novembra.

Prinaša zimski regres v višini polovice minimalne plače. Letos bo izplačana v višini 639 evrov, na računih mora biti najpozneje do četrtka oz. v primeru likvidnostnih težav podjetij najpozneje do konca marca 2026. Znesek bo neobdavčen in neoprispevčen.

Zakon ob tem zagotavlja še zimski dodatek za upokojence in spreminja področje t. i. normirancev.