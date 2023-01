Zakon o Fursu padel na odboru za finance

Parlamentarni odbor za finance je po vetu državnega sveta danes znova obravnaval predlog novele zakona o finančni upravi. Kot je znano, so glede novele mnogi opozarjali na pretiran poseg v zasebnost, še zlasti pa naj bi bilo sporno, da bi o uporabi sredstev za tajno sledenje odločala finančna uprava samostojno, brez odredbe sodišča.

Novela je bila decembra sprejeta le z glasovi poslancev Gibanja Svoboda, SD in Levica sta se vzdržali in pri tej drži vztrajata, kar pomeni, da Gibanje Svoboda nima dovolj glasov za ponovno potrditev novele. Po vetu državnega sveta je treba za ponovno potrditev zakona v državnem zboru pri glasovanju o identičnem besedilu namreč zbrati 46 glasov poslancev.

Tilen Božič, državni sekretar z ministrstva za finance, je poslance zaprosil za ponovno potrditev novele. »Furs je ocenil, da bi bilo letos treba tajno slediti v desetih primerih, tajno sledenje bi se uporabljalo v najmanjši možni meri in za najtežje davčne prekrške, sledilne naprave bi uporabili le, če ne bi bilo mogoče tajno slediti drugače,« je povedal Božič. Po njegovih besedah so v zakonu predvidene številne varovalke, da z uporabo sledilnih naprav ne bi posegali v zasebnost posameznika.

Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, je ocenil, da so tisti, ki se ukvarjajo s kriminalom in tihotapljenjem, gotovo dobre volje, če spremljajo aktualno sejo odbora za finance. In še, da se pri nas ukvarjamo samo in preveč s človekovimi pravicami in premalo z dolžnostmi, zato izgubljamo fokus. »Kdo hoče, da Slovenija ostaja tihotapska oaza?« se je vprašal.

Peter Grum, direktor Fursa FOTO: Voranc Vogel/Delo , direktor Fursa, je v zvezi s tajnim sledenjem z nameščanjem sledilnih naprav GPS opozoril, da je slovenska finančna uprava zdaj slabše opremljena od svojih kolegov v tujini, ki se borijo proti davčnim utajam. Poudaril je, da je primarni namen sledenja ugotovitev davčnih obveznosti, in ne kazenski postopki, ki bi nemara sledili iz teh nezakonitih dejanj. »Nas zanima končna destinacija blaga, in ne prevoznik,« je poudaril.

»Urediti je treba zunanji nadzor nad uporabo tajnih metod sledenja, zato smo predlagali, da se za eno leto zamakne začetek veljavnosti te novele,« je spomnila Vida Čadonič Špelič iz NSi, Lenard Žavbi iz Gibanja Svoboda pa je ocenil, da se je pri tej noveli zgodila najhujša politizacija zakona v tem mandatu.

»Najprej moram reči, da so nekorektne izjave kolega Sajovica, da z nasprotovanjem noveli podpiramo tihotapce. Ne razumem, zakaj ne dopustite, da bi bila za tajno sledenje potrebna odredba sodišča, saj samemu sledenju kriminalcev ne nasprotuje nihče,« pa je vprašal Rado Gladek, poslanec SDS.

Odbor je po razpravi glasoval o predlogu mnenja matičnega delovnega telesa, da je zakon ustrezen. Za je glasovalo sedem poslancev, torej eden premalo.

Državni zbor bo o noveli zakona o Fursu sicer znova glasoval na plenarni seji, ki se bo začela prihodnji teden. Za zdaj kaže, da ne bo znova potrjen.

Spomnimo, da je premier Robert Golob sicer za Odmeve RTV SLO napovedal, da bodo iz zakona o Fursu umaknili predlog o tajnem sledenju brez sodne odredbe.

Na odboru so glasovali proti štirje poslanci SDS, za pa poslanci Gibanja Svoboda. Preostali člani niso glasovali.