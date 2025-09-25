Zakon o gostinstvu po vetu le sprejet, kaj prinaša?

Poslanci državnega zbora so danes po odložilnem vetu državnega sveta ponovno potrdili zakon o gostinstvu, ki med drugim uvaja omejitve kratkoročnega oddajanja stanovanj.

Pri pripravi zakona je ministrstvo za solidarno prihodnost presodilo, da kratkoročno oddajanje stanovanj pomembno prispeva k stanovanjski krizi, zlasti v večjih mestih in na turističnih območjih. Minister Simon Maljevac je sprejetje zakona označil za ključni korak pri reševanju težav na stanovanjskem trgu. »Gre za pomemben korak pri spoprijemanju s stanovanjsko krizo, predvsem v mestih, kjer se je kratkotrajno oddajanje stanovanj tako razbohotilo, da je izjemno težko, če že ne nemogoče, najeti ali kupiti kakovostno in cenovno ugodno stanovanje. Dovolj je bilo tega, da se daje prednost turistom, medtem ko prebivalke in prebivalci plačujejo visoke najemnine in so primorani najeti vsako, še tako neprimerno stanovanje, saj izbire preprosto nimajo. Zahvaljujem se poslancem koalicije, da so po vetu državnega sveta znova potrdili zakon.«

Kot smo v Delu že poročali, pa s potrjenimi rešitvami niso zadovoljni ne najemodajalci ne zagovorniki večje dostopnosti stanovanj.

Minister Simon Maljevac je sprejetje zakona označil za ključni korak pri spoprijemanju s težavami na stanovanjskem trgu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kaj prinaša zakon

Splošna omejitev kratkoročnega oddajanja v občinah z velikim vplivom turizma je 60 dni. Občine jo pod določenimi pogoji lahko omilijo ali zaostrijo. Časovna omejitev bo ciljno regulirana le v občinah z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkoročnega najema. Za te občine bo splošna omejitev 60 dni na leto, obdobje pa bodo lahko razširile do 270 dni ali skrajšale na 30 dni. Prvi seznam kritičnih občin naj bi bil določen za dve koledarski leti.

Preostalim občinam zakon omogoča, da trajanje kratkoročnega oddajanja omejijo po lastnih potrebah.

Zakon uvaja večjo transparentnost in zaščito sosedov, saj bo za oddajanje potrebno soglasje več kot 75 odstotkov etažnih lastnikov v stavbi in 100-odstotno soglasje vseh, katerih stanovanje meji na stanovanje, ki se oddaja. Dejavnost ne bo dovoljena v oskrbovanih stanovanjih.

Uvaja se sistem rednega spremljanja pridobivanja soglasij etažnih lastnikov v dvo- in večstanovanjskih stavbah.

Zakon omogoča lokalnim skupnostim, da bolje urejajo področje in preprečijo, da bi kratkoročno oddajanje stanovanj še naprej poslabševalo dostopnost cenovno ugodnih stanovanj. Minister Maljevac je dodal, da zakon ponovno dokazuje pripravljenost vlade spoprijeti se s težavami, ki so jih predhodniki pogosto spregledali.

Združenje sobodajalcev je z novimi rešitvami nezadovoljno, opozarja na nejasna merila za določanje občin in visoke kazni. Prav tako Pravna mreža za varstvo demokracije opozarja, da predlog rahlja že tako neambiciozne omejitve in da časovne kvote morda ne bodo učinkovito izboljšale dostopnosti stanovanj.