Pobudniki referenduma proti »politični policiji«: gre za zaščito demokracije

Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so danes predstavili peticijo, s katero želijo, kot pravijo, zaščititi demokratične standarde in preprečiti politične zlorabe parlamentarnih preiskovalnih komisij. Podpise za zdaj zbirajo po spletu, na strani politicnapolicija.si.

Kot so poudarili na novinarski konferenci, ne želijo »politične policije«, temveč ohranitev varovalk, ki posameznikom in organizacijam omogočajo zaščito pred morebitno zlorabo parlamentarnih preiskav. Po njihovem mnenju novela, ki jo je državni zbor sprejel v torek, odpravlja ključne mehanizme nadzora in omogoča, da bi parlamentarne preiskovalne komisije preiskovale »vse in vsakogar« brez učinkovitega predhodnega pravnega varstva.

Pobudniki: Novela nas vrača 38 let nazaj

Med prvopodpisniki peticije so po njihovih navedbah tudi posamezniki, ki so pred 38 leti sodelovali v prizadevanjih za varstvo človekovih pravic, nekateri člani nekdanjega Odbora za varstvo človekovih pravic. Opozorili so, da se danes po njihovem mnenju spodkopava prav tisto, za kar so se tedaj borili: demokratične varovalke, javno razpravo in omejevanje represivne moči oblasti.

»Včeraj sprejeta novela zakona nas vrača 38 let nazaj,« so poudarili pobudniki. Po njihovem mnenju spremembe odpravljajo varovalke pred politično zlorabo: medtem ko lahko po zdajšnji ureditvi posameznik ali organizacija, ki je tarča preiskave, izpodbija sklep o parlamentarni preiskavi, če meni, da je nezakonit ali protiustaven, naj bi novela to možnost bistveno omejila.

Pobudniki trdijo, da bi se s tem parlamentarne preiskovalne komisije spremenile v orodje političnega pritiska. »Politiki niso policija in niso tožilstvo,« so opozorili ter dodali, da bi nova koalicija z novelo dobila instrument za ustrahovanje, javni linč in pritisk na vsakogar, ki bi se ji zoperstavil.

Močnik: Gre za poskus vzpostavitve surove države

Sociolog Rastko Močnik, ki je eden od prvopodpisanih, je dejal, da želi sedanja vladajoča koalicija po njegovem mnenju uvesti »surov odvisni kapitalizem«, kar naj bi bilo razvidno tudi iz interventne zakonodaje. Takšen model naj bi po njegovih besedah pomenil zmanjševanje delavskih pravic ter pravic državljank, državljanov in prebivalcev Slovenije.

»Če želijo to uvesti, si morajo zagotoviti močno in surovo državo, močne represivne aparate,« je dejal. Po njegovem je treba takšne posege ustaviti že na začetku, zato je državljane pozval, naj podprejo peticijo.

Miheljak: Spet smo na začetku

Publicist Vlado Miheljak je opozoril na simbolno povezavo z letom 1988, ko je aretacija Janeza Janše in treh drugih sprožila množično civilnodružbeno mobilizacijo. Kot je dejal, se je takrat pokazalo, da se je mogoče zoperstaviti sistemu.

Po njegovih besedah bi se še pred leti zdelo nepredstavljivo, da se bo treba leta 2026 znova boriti za svobodo medijev, sindikalno združevanje, avtonomijo univerze in druge demokratične standarde. »Meje svobode niso nikoli dokončno postavljene,« je dejal in dodal, da je po njegovem znova potreben civilnodružbeni odpor.

Vidmar: Zgodovina se ponavlja

Tudi Igor Vidmar je opozoril, da se po dogajanju med epidemijo covida-19 očitno znova ponavljajo vzorci širjenja represivnih pristojnosti oblasti. Po njegovih besedah pobuda za referendum opozarja, da civilna družba ne sme zaspati na lovorikah.

Poudaril je, da civilna družba predstavlja ljudstvo in da oblasti ne smejo imeti neomejenega prostora za poseganje v demokratične standarde. Državljane je pozval, naj spremljajo politično dogajanje, ker se, kot je dejal, »politika zanima za vas«.

Kaj novela spreminja?

Državni zbor je novelo zakona o parlamentarni preiskavi včeraj sprejel z 48 glasovi za, 32 proti in dvema vzdržanima. Poleg predlagateljev iz SDS, NSi, SLS in Fokusa so jo podprli še Demokrati in Resnica, proti pa so glasovali v opozicijskih Svobodi, SD, Levici in Vesni. Poslanca narodnih skupnosti sta se vzdržala, poroča STA.

Novela med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem. Po novi ureditvi bi lahko presojo skladnosti z ustavo in zakonom v 30 dneh po odreditvi preiskave zahtevala le še sodni svet ali generalni državni tožilec. Zdaj veljavna ureditev to možnost daje širšemu krogu upravičencev, med drugim tretjini poslancev, varuhu človekovih pravic, računskemu sodišču, Banki Slovenije, preiskovancem ter fizičnim in pravnim osebam, ki so zajete v predmetu preiskave, poroča MMC.

Predlagatelji novele trdijo, da želijo preprečiti dolgotrajne proceduralne zaplete in blokade začetka parlamentarnih preiskav. Po njihovem mnenju je ureditev, sprejeta v prejšnjem sklicu DZ na predlog tedanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, čezmerno posegala v učinkovitost parlamentarne preiskave kot ustavnega instituta. Novela uvaja tudi možnost tožbe v upravnem sporu: preiskovanec bi jo lahko zaradi kršitev človekovih pravic vložil v osmih dneh po vročitvi končnega poročila preiskovalne komisije.

Zožena možnost preverjanja, če je preiskava res v javnem interesu

Kritiki opozarjajo, da to ni enakovredno predhodni ustavni presoji, saj bi pravno varstvo prišlo šele po koncu preiskave, nekatere parlamentarne preiskave pa se v praksi sploh ne končajo. Pravnica Barbara Rajgelj s fakultete za družbene vede je za MMC opozorila, da novela zožuje možnost preverjanja, ali je preiskava res utemeljena z javnim interesom ali pa gre za nadlegovanje kritikov oblasti oziroma zlorabo pooblastil proti posamezniku ali skupini.

V Pravni mreži za varstvo demokracije so za MMC poudarili, da imajo parlamentarne preiskovalne komisije smiselno podobna pooblastila kot pravosodni organi, zato lahko posegajo v zasebnost, osebne podatke, tajnost občil, osebno dostojanstvo in druge človekove pravice. Predhodna ustavna presoja je po njihovi oceni zato pomembna varovalka pred političnim pritiskom, javnim izpostavljanjem in zastraševanjem posameznikov.

Opozicija noveli očita več neustavnosti. Po poročanju STA opozarjajo, da odprava varovalk in ustavnosodne kontrole omogoča zlorabe parlamentarnih preiskav, da novela odpravlja sodno varstvo za člane preiskovalne komisije, ki so določeni za preiskovanca ali pričo, ter da bo o konfliktu interesov poslancev odločala politična večina. V Svobodi so predlagali, da bi se uporaba zakona zamaknila za eno leto, da bi se o spornih rešitvah lahko izreklo ustavno sodišče, a je DZ dopolnilo zavrnil.