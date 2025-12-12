S predlogom zakona zadovoljni, a upajo na spremembe

Vlada je včeraj sprejela predlog zakona o razvojnem prestrukturiranju savinjsko-šaleške (Saša) premogovne regije. Po predlogu bi zanj v obdobju 2026–2035 iz več različnih virov zagotovili okoli 282 milijonov evrov. V prvih osnutkih zakona je občane najbolj vznemirjala plavajoča sončna elektrarna (PSE) na Družmirskem jezeru. Ta zdaj ni več omenjena, a to ne pomeni, da je ne bo.

Predlog zakona predvideva tri strateške projekte trajnostnega razvoja, in sicer prenovo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, strateški projekt Dolina zagonskih in hitrorastočih podjetij ter preureditev energetske lokacije na obnovljive vire energije, kjer je bila sprva izrecno omenjena PSE na Družmirskem jezeru. Dodatno je bilo problematično, da je bilo zapisano, da je upravičenec do sofinanciranja HSE oziroma njegove hčerinske družbe.