Zakon o vinu ogroža obstoj pridelovalcev naravnih vin

Letos spomladi je začel veljati nov zakon o vinu, ki naj bi bil, kot je zapisala prejšnja vlada, »korak naprej k sodobni, pregledni in evropsko primerljivi ureditvi, ki bo slovenskim vinogradnikom in vinarjem omogočala stabilen razvoj, večjo prepoznavnost in še višjo kakovost vin«. Vendar je Slovenija po mnenju mnogih namesto evropsko primerljive ureditve z njim dobila v določenih vidikih najbolj restriktiven vinski zakon v EU, zaradi katerega nekaterim slovenskim naravnim vinarjem grozi propad. Po prejšnjem zakonu so le vina z zaščiteno geografsko označbo ali označbo kakovosti morala uspešno prestati tako laboratorijske kot organoleptične test, medtem ko je bila za vino brez teh označb dovolj laboratorijska analiza. Organoleptični preizkus uradnih pokuševalcev, ki so vino ocenili na ...