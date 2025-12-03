Dijaki čez noč brez vpisnega bonusa, kaj pravi ministrstvo?

Dijaki s posebnimi potrebami in dijaki s posebnim statusom, med katere sodijo, denimo, kategorizirani športniki, so se na želeno fakulteto lahko vpisali z 90 odstotki minimuma zahtevanih točk. Kot smo minuli teden opozorili v Delu, zakon o visokem šolstvu to ugodnost ukinja, s čimer so bili seznanjeni le redki maturanti. Z ministrstva za visoko šolstvo so odgovorili, da prehodnega obdobja niso določili, ker je bila dosedanja ureditev neustrezna, o zakonu pa so se usklajevali. Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje odgovarjajo, da tega vprašanja niso usklajevali.