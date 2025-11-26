Spremembe za maturante, o katerih redko kdo kaj ve

Novi zakon o visokem šolstvu, ki je bil sprejet konec julija, študentom s posebnimi potrebami in posebnim statusom ne omogoča več ugodnejše obravnave v izbirnem postopku pri omejitvi vpisa na posamezno fakulteto. Ti kandidati so se do zdaj lahko vpisali z 90 odstotki minimuma točk, ki so bile nujne za želeni visokošolski program. Tega ne bo več, redke srednje šole pa so spremembo zaznale, čeprav velja že za letošnje maturante. Nekateri tako na to ugodnost še vedno računajo.

Ravnatelj II. gimnazije Maribor Marko Jagodič je priznal, da tudi pri njih za spremembe niso vedeli: »To nas je zelo presenetilo. Na tako pomembno stvar bi se moralo pravočasno opozoriti. Dijaki 4. letnikov so računali, da bodo vpisni pogoji enaki kot prejšnje leto. Prav tako menimo, da ni prav, da se ugodnost ukinja za vse skupine dijakov. Razumemo, da bi morali dijaki, ki imajo posebne potrebe, s prilagoditvami dosegati enako raven znanja na maturi, a to ne more veljati za dijake, ki so bili, denimo, dolgotrajno bolni ali za vrhunske športnike, ki se morda niso mogli ustrezno pripravili na maturo.«