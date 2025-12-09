Odzivi na spremembe zakona o visokem šolstvu: Velik poseg v pravice dijakov

V novem zakonu o visokem šolstvu je bila, kot smo opozorili v Delu, odpravljena ugodnejša obravnava dijakov s posebnimi potrebami in dijakov s posebnim statusom, kot so kategorizirani športniki, v izbirnem postopku pri omejitvi vpisa na fakulteto. Med številnimi odzivi je tudi včerajšnje opozorilo Pravne mreže za varstvo demokracije, da bi moralo biti urejeno ustrezno prehodno obdobje. Največja težava namreč je, da to velja že za letošnje maturante, pri vpisu na fakultete pa upoštevajo tudi uspeh v 3. in 4. letniku: »Dijaki, ki trenutno obiskujejo četrti letnik srednje šole, so tretji letnik zaključili še pred začetkom veljavnosti novega zakona, zato niso mogli vedeti, da bodo morale biti tudi ocene iz tega obdobja višje, svojega ravnanja pa za nazaj ne morejo prilagoditi novim pravilom. Prav tako pridobljenih ocen ne morejo spremeniti za nazaj.«