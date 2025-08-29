Glavno vprašanje ostaja financiranje zasebnih vrtcev

V nadaljevanju preberite:

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je ravnateljem dejal, da bi bila novela zakona o vrtcih, ki med drugim spreminja financiranje zasebnih vrtcev, lahko sprejeta septembra. Predstavniki zasebnih vrtcev menijo, da novela pomeni konec zasebnih vrtcev. Komisija za izobraževanje državnega sveta predlog novele zakona zavrača, podpira pa Svizov amandma za ukinitev fleksibilnega normativa.

Minister Logaj je na konferenci ravnateljev prejšnji teden spomnil, da so na predlog novele zakona prejeli skupno 927 pripomb, največ k financiranju zasebnih vrtcev. V državi jih je trenutno 97, 24 jih ima koncesijo in s tem 100-odstotno financiranje občin, preostale občine financirajo v 85 odstotkih. Okoli 60 odstotkov zasebnih vrtcev izvaja javno veljaven program. Po predlagani noveli zakona bi morali ti v prihodnjih desetih letih ali pridobiti koncesijo ali pa ne bodo več imeli javnega sofinanciranja. Občine bi koncesije lahko podelile le, če ne bi imele prostora v javnih vrtcih. Na ministrstvu menijo, da morajo zasebni vrtci popestriti programsko ponudbo, zato se za tiste, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih (waldorfski, montessori), tudi po sprejetju novele zakona ne bi spremenilo nič, ostali bi enako financirani. Če pa zasebni vrtec izvaja javno veljaven program, bi imel deset let časa, da se prestrukturira na neki drug program, če želi ohraniti javno sofinanciranje.