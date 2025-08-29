  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Glavno vprašanje ostaja financiranje zasebnih vrtcev

    Minister Vinko Logaj opozarja, da moramo zaščititi moramo javno mrežo, predstavniki zasebnih vrtcev pa so prepričani, da jih predlagana novela zakona ukinja.
    Starši otrok v zasebnih vrtcih pripravljajo zaradi predlagane novele protest, ki bo 12. septembra. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Starši otrok v zasebnih vrtcih pripravljajo zaradi predlagane novele protest, ki bo 12. septembra. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Špela Kuralt
    29. 8. 2025 | 18:43
    29. 8. 2025 | 18:44
    6:11
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je ravnateljem dejal, da bi bila novela zakona o vrtcih, ki med drugim spreminja financiranje zasebnih vrtcev, lahko sprejeta septembra. Predstavniki zasebnih vrtcev menijo, da novela pomeni konec zasebnih vrtcev. Komisija za izobraževanje državnega sveta predlog novele zakona zavrača, podpira pa Svizov amandma za ukinitev fleksibilnega normativa.

    Minister Logaj je na konferenci ravnateljev prejšnji teden spomnil, da so na predlog novele zakona prejeli skupno 927 pripomb, največ k financiranju zasebnih vrtcev. V državi jih je trenutno 97, 24 jih ima koncesijo in s tem 100-odstotno financiranje občin, preostale občine financirajo v 85 odstotkih. Okoli 60 odstotkov zasebnih vrtcev izvaja javno veljaven program. Po predlagani noveli zakona bi morali ti v prihodnjih desetih letih ali pridobiti koncesijo ali pa ne bodo več imeli javnega sofinanciranja. Občine bi koncesije lahko podelile le, če ne bi imele prostora v javnih vrtcih. Na ministrstvu menijo, da morajo zasebni vrtci popestriti programsko ponudbo, zato se za tiste, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih (waldorfski, montessori), tudi po sprejetju novele zakona ne bi spremenilo nič, ostali bi enako financirani. Če pa zasebni vrtec izvaja javno veljaven program, bi imel deset let časa, da se prestrukturira na neki drug program, če želi ohraniti javno sofinanciranje.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Vrtci: Lani sto oddelkov manj, a so v več kot polovici povečali normativ

    Poslanci bodo obravnavali novelo zakona o vrtcih, ki ohranja tako imenovani fleksibilni normativ in otežuje financiranje zasebnikov.
    Špela Kuralt 11. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Za nekatere zasebne vrtce brez sprememb

    Vlada potrdila spremembe, tudi drugačen način financiranja zasebnih vrtcev s prednostjo za posebna pedagoška načela.
    Špela Kuralt 29. 5. 2025 | 18:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Sviz zbral 35.902 podpisa za manj otrok v skupini

    Za to, da bi ukinili tako imenovani fleksibilni normativ, je 89 odstotkov vseh zaposlenih strokovnih delavk in delavcev v predšolski vzgoji.
    Špela Kuralt 23. 5. 2025 | 18:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    20 odstotkov bi se lahko zvišali stroški vrtcev, če bi odpravili normativ

    Sindikat je opozoril na pritiske zaradi zbiranja podpisov za odpravo fleksibilnega normativa, skupnost občin pa na pritiske Sviza.
    Špela Kuralt 26. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Sviz s podpisi za manj otrok v vrtčevskih skupinah

    Sindikat zahteva odpravo tako imenovanega fleksibilnega normativa, to je možnost občin, da v oddelkih povečajo število otrok za dva.
    Špela Kuralt 22. 4. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Obvezni zdravstveni prispevek: Ministri SD proti zakonu poslanke SD

    Predlog sprememb obveznega prispevka brez podpore vlade. Slab obet za njegov sprejem.
    Barbara Eržen 28. 8. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Tovornjaki po enem pasu, osebni promet po državni cesti

    Promet prek Rebernic proti Italiji le za tovorna vozila. V ponedeljek in torek, ki naj bi bila najbolj obremenjena, bodo tovornjake izločali iz prometa.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vrtcipredšolska vzgojaSvizzasebni vrtcizakon

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Norvežan ostal na vrhu

    Špancu Juanu Ayusu 7. etapa Vuelte, Slovenca Domen Novak in Gal Glivar nista bila v ospredju.
    29. 8. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mirovna prizadevanja

    Bruselj se ne vdaja iluzijam o Putinovih namerah

    EU si želi povečati pritisk na Moskvo s sankcijami in se pripraviti na zagotavljanje varnostnih jamstev Ukrajini.
    Peter Žerjavič 29. 8. 2025 | 18:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Primer Črnčec

    Piko na i sporu med KPK in vlado zaradi priporočil v primeru Črnčec dodala še SD

    Zaposlitev Damirja Črnčeca v SDH razdelila koalicijo. V SD pravijo, da javno polemiziranje politike s KPK kaže na željo, da se zadeve pomete pod preprogo.
    29. 8. 2025 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Glavno vprašanje ostaja financiranje zasebnih vrtcev

    Minister Vinko Logaj opozarja, da moramo zaščititi moramo javno mrežo, predstavniki zasebnih vrtcev pa so prepričani, da jih predlagana novela zakona ukinja.
    Špela Kuralt 29. 8. 2025 | 18:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sankcije za Izrael

    Izraelske ladje ne smejo v turška pristanišča, letala pa ne v zračni prostor

    Palestinsko islamistično gibanje Hamas je odločitev že pozdravilo in še druge države pozvalo k zaostritvi ukrepov proti Izraelu.
    29. 8. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Primer Črnčec

    Piko na i sporu med KPK in vlado zaradi priporočil v primeru Črnčec dodala še SD

    Zaposlitev Damirja Črnčeca v SDH razdelila koalicijo. V SD pravijo, da javno polemiziranje politike s KPK kaže na željo, da se zadeve pomete pod preprogo.
    29. 8. 2025 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Glavno vprašanje ostaja financiranje zasebnih vrtcev

    Minister Vinko Logaj opozarja, da moramo zaščititi moramo javno mrežo, predstavniki zasebnih vrtcev pa so prepričani, da jih predlagana novela zakona ukinja.
    Špela Kuralt 29. 8. 2025 | 18:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sankcije za Izrael

    Izraelske ladje ne smejo v turška pristanišča, letala pa ne v zračni prostor

    Palestinsko islamistično gibanje Hamas je odločitev že pozdravilo in še druge države pozvalo k zaostritvi ukrepov proti Izraelu.
    29. 8. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo