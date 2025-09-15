Največ razprave o financiranju zasebnih vrtcev

V nadaljevanju preberite:

Odbor državnega zbora za izobraževanje je danes več ur razpravljal o predlagani noveli zakona o vrtcih, ki bo na poslanskih klopeh v četrtek na izredni seji. Amandmaji koalicije so pokazali na zmago stroke in Sviza, ki je zbiral podpise za manjše število otrok v vrtcih. Koalicija namreč predlaga postopno odpravo fleksibilnega normativa do 1. septembra 2030. Hkrati pa bi se z novelo zakona situacija zelo spremenila za zasebne vrtce. Njihovi predstavniki so prepričani, da ta novela pomeni njihov konec.