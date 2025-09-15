  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Največ razprave o financiranju zasebnih vrtcev

    Poslanci bodo imeli v četrtek na mizi novelo zakona o vrtcih. Vse kaže, da bo leta 2030 konec fleksibilnega normativa, velike spremembe čakajo zasebne vrtce.
    Zasebni vrtci bodo imeli, če bo novela zakona sprejeta, čas do septembra 2030, da se prilagodijo. Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar
    Galerija
    Zasebni vrtci bodo imeli, če bo novela zakona sprejeta, čas do septembra 2030, da se prilagodijo. Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar
    Špela Kuralt
    15. 9. 2025 | 21:29
    15. 9. 2025 | 21:30
    6:17
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Odbor državnega zbora za izobraževanje je danes več ur razpravljal o predlagani noveli zakona o vrtcih, ki bo na poslanskih klopeh v četrtek na izredni seji. Amandmaji koalicije so pokazali na zmago stroke in Sviza, ki je zbiral podpise za manjše število otrok v vrtcih. Koalicija namreč predlaga postopno odpravo fleksibilnega normativa do 1. septembra 2030. Hkrati pa bi se z novelo zakona situacija zelo spremenila za zasebne vrtce. Njihovi predstavniki so prepričani, da ta novela pomeni njihov konec.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Glavno vprašanje ostaja financiranje zasebnih vrtcev

    Minister Vinko Logaj opozarja, da moramo zaščititi moramo javno mrežo, predstavniki zasebnih vrtcev pa so prepričani, da jih predlagana novela zakona ukinja.
    Špela Kuralt 29. 8. 2025 | 18:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Vrtci: Lani sto oddelkov manj, a so v več kot polovici povečali normativ

    Poslanci bodo obravnavali novelo zakona o vrtcih, ki ohranja tako imenovani fleksibilni normativ in otežuje financiranje zasebnikov.
    Špela Kuralt 11. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Za nekatere zasebne vrtce brez sprememb

    Vlada potrdila spremembe, tudi drugačen način financiranja zasebnih vrtcev s prednostjo za posebna pedagoška načela.
    Špela Kuralt 29. 5. 2025 | 18:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Sviz zbral 35.902 podpisa za manj otrok v skupini

    Za to, da bi ukinili tako imenovani fleksibilni normativ, je 89 odstotkov vseh zaposlenih strokovnih delavk in delavcev v predšolski vzgoji.
    Špela Kuralt 23. 5. 2025 | 18:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    20 odstotkov bi se lahko zvišali stroški vrtcev, če bi odpravili normativ

    Sindikat je opozoril na pritiske zaradi zbiranja podpisov za odpravo fleksibilnega normativa, skupnost občin pa na pritiske Sviza.
    Špela Kuralt 26. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Sviz s podpisi za manj otrok v vrtčevskih skupinah

    Sindikat zahteva odpravo tako imenovanega fleksibilnega normativa, to je možnost občin, da v oddelkih povečajo število otrok za dva.
    Špela Kuralt 22. 4. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva v nogometu

    Zdaj jih ni več malo, ki menijo, da se je Šeško odločil napačno

    Nogometaši Atletica le dočakali prvo zmago v tej sezoni španskega DP. Z mislimi že pri Liverpoolu. Šeško pri rdečih vragih še ni upravičil velikih pričakovanj.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vrtciotrocipredšolska vzgojajavni vrtcizasebni vrtcifleksibilni normativzakon o vrtcih

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o vrtcih

    Največ razprave o financiranju zasebnih vrtcev

    Poslanci bodo imeli v četrtek na mizi novelo zakona o vrtcih. Vse kaže, da bo leta 2030 konec fleksibilnega normativa, velike spremembe čakajo zasebne vrtce.
    Špela Kuralt 15. 9. 2025 | 21:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Putinova agresija

    Bruselj noče drezati Kitajske in Indije

    Kljub Trumpovemu pritisku Evropska unija vztraja pri blažjih ukrepih proti Rusiji, tudi sekundarne sankcije še niso na mizi.
    Peter Žerjavič 15. 9. 2025 | 19:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po uboju Charlieja Kirka

    Ameriška desnica prepričana, da jo ogroža radikalna levica

    FBI preiskuje 22-letnega osumljenca, Trump obtožuje demokratskega donatorja Georgea Sorosa.
    Barbara Kramžar 15. 9. 2025 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Belfast

    Po več kot 50 letih prvo sojenje za poboj irskih protestnikov

    Nekdanjemu britanskemu vojaku sodijo zaradi dveh umorov in petih poskusov umorov na krvavo nedeljo.
    15. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Burna noč novopečenih evropskih prvakov v Rigi, kjer je odmevala posebna pesem

    Nemški košarkarji so si dali po finalnem zmagoslavju na eurobasketu pošteno duška. Na slovesni razglasitvi pogrešali slovenskega zvezdnika Luko Dončića.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po uboju Charlieja Kirka

    Ameriška desnica prepričana, da jo ogroža radikalna levica

    FBI preiskuje 22-letnega osumljenca, Trump obtožuje demokratskega donatorja Georgea Sorosa.
    Barbara Kramžar 15. 9. 2025 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Belfast

    Po več kot 50 letih prvo sojenje za poboj irskih protestnikov

    Nekdanjemu britanskemu vojaku sodijo zaradi dveh umorov in petih poskusov umorov na krvavo nedeljo.
    15. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Burna noč novopečenih evropskih prvakov v Rigi, kjer je odmevala posebna pesem

    Nemški košarkarji so si dali po finalnem zmagoslavju na eurobasketu pošteno duška. Na slovesni razglasitvi pogrešali slovenskega zvezdnika Luko Dončića.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo