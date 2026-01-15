  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Odsotnost otroka v vrtcu je treba napovedati ali plačati vse

    Ukrep, ki velja zlasti za starše, ki so sicer oproščeni plačila vrtca, je omogočila novela zakona o vrtcih. To že velja v občini Dobrova - Polhov Gradec.
    Starši pogosto ne napovedo odsotnosti otrok, zlasti med počitnicami. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Starši pogosto ne napovedo odsotnosti otrok, zlasti med počitnicami. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
    Špela Kuralt
    15. 1. 2026 | 05:00
    4:32
    A+A-

    Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec je sredi decembra sprejel sklep, da morajo starši, če ne sporočijo, da otroka ne bo v vrtec, poravnati stroške neporabljenih živil in dela, ne glede na to, ali so oproščeni plačila vrtca. Ta ukrep je omogočila novembra lani sprejeta novela zakona o vrtcih. V njih je skoraj tretjina otrok brezplačno, starši pa nemalokrat ne napovedo njihove odsotnosti, kar se najpogosteje dogaja med počitnicami.

    V sklepu občine Dobrova - Polhov Gradec piše, da morajo starši za vsak dan, ko vrtcu niso v skladu s pravili sporočili oziroma napovedali odsotnosti otroka, plačati tri evre stroškov neporabljenih živil ter stroške dela: 30,18 evra na dan za otroka v prvem starostnem obdobju in 23,5 evra na dan za otroka v drugem starostnega obdobju. Izjema je bolezen, starši morajo, kot je zapisano v sklepu, v petih delovnih dneh, ko je otrok spet v vrtcu, prinesti zdravniško opravičilo.

    vrtciotrociObčinezakon o vrtcihDobrova - Polhov Gradecplačilo

