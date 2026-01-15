Odsotnost otroka v vrtcu je treba napovedati ali plačati vse

Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec je sredi decembra sprejel sklep, da morajo starši, če ne sporočijo, da otroka ne bo v vrtec, poravnati stroške neporabljenih živil in dela, ne glede na to, ali so oproščeni plačila vrtca. Ta ukrep je omogočila novembra lani sprejeta novela zakona o vrtcih. V njih je skoraj tretjina otrok brezplačno, starši pa nemalokrat ne napovedo njihove odsotnosti, kar se najpogosteje dogaja med počitnicami.

V sklepu občine Dobrova - Polhov Gradec piše, da morajo starši za vsak dan, ko vrtcu niso v skladu s pravili sporočili oziroma napovedali odsotnosti otroka, plačati tri evre stroškov neporabljenih živil ter stroške dela: 30,18 evra na dan za otroka v prvem starostnem obdobju in 23,5 evra na dan za otroka v drugem starostnega obdobju. Izjema je bolezen, starši morajo, kot je zapisano v sklepu, v petih delovnih dneh, ko je otrok spet v vrtcu, prinesti zdravniško opravičilo.