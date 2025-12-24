  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Zmaga zdravnikov na ustavnem sodišču

    Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu.
    Do odprave protiustavnosti se uporablja prejšnja ureditev. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Do odprave protiustavnosti se uporablja prejšnja ureditev. FOTO: Leon Vidic
    R. I., J. T.
    24. 12. 2025 | 10:43
    24. 12. 2025 | 12:08
    9:34
    A+A-

    Ustavno sodišče je odločilo, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravstvenim delavcem onemogoča delo pri čistih zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pa jim ga omogoča delo pod strožjimi pogoji, v neskladju z ustavo. Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu. Do takrat se uporablja prejšnja ureditev.

    Namesto prepovedi dela zdravnikov pri zasebnikih in omejitve dela v drugih javnih zavodih ter pri koncesionarjih bi bili lahko po presoji ustavnega sodišča sprejeti blažji ukrepi. Zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o zdravstveni dejavnosti – ta je dejansko prepovedal delo zdravnikov zunaj matične ustanove – je konec maja vložilo Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

    Omenjeni zakon je bil jedro zdravstvene reforme, ki naj bi uredila razmere v zdravstvu. Zdravnikom je – tako ustavno sodišče – kršena pravico do svobodne gospodarske pobude.

    Delna odločba ustavnega sodišča je dosegljiva tukaj:

    K delni odločbi je delno pritrdilno in delno odklonilno mnenje napisal dr. Rok Čeferin, odklonilno mnenje dr. Rok Svetlič, pritrdilno mnenje pa dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Rajko Knez, dr. Neža Kogovšek Šalamon.

    Sporočilo za javnost ustavnega sodišča navajamo v celoti:

    Ustavno sodišče je odločalo o pobudi za oceno ustavnosti Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je vložilo več zdravnikov oziroma zdravstvenih delavcev in drugih pobudnikov.

    Ustavno sodišče je z delno odločbo odločilo o delu pobude, ki se je nanašala na dodatno delo zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zavodih, in na delo zdravstvenih delavcev, ki so samostojni podjetniki. O preostalem delu pobude, ki se nanaša na več drugih določb navedenega zakona, bo Ustavno sodišče odločalo posebej.

    Izpodbijana ureditev naj bi zdravstvenim delavcem, ki so samostojni podjetniki, s tem, ko jim onemogoča sklepanje podjemnih pogodb z javnimi zavodi in izvajanje koncesijskih programov pri koncesionarjih, omejevala svobodno gospodarsko pobudo oziroma opravljanje zdravstvene dejavnosti v pravnoorganizacijski obliki samostojnega podjetnika. Glede dodatnega dela zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zavodih, pa izpodbijana ureditev ob vnaprejšnjem pisnem soglasju delodajalca to delo omogoča, a samo znotraj mreže javne zdravstvene službe, in sicer na podlagi pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti v obliki zasebnega zdravstvenega delavca, s čimer gre za posebno obliko konkurenčne prepovedi.

    Glede omejitev opravljanja dodatnega dela pri javnih zavodih zaposlenih zdravstvenih delavcev zunaj mreže javne zdravstvene službe oziroma na prostem trgu (torej gre za tržno dejavnost oziroma t. i. samoplačniške storitve) je Ustavno sodišče ugotovilo, da to lahko pomeni bistveno omejitev obsega dela zdravstvenim delavcem, zato izpodbijana ureditev posega v pravico do proste izbire zaposlitve iz drugega odstavka 49. člena Ustave. V okviru presoje skladnosti tega posega z ustavnim načelom sorazmernosti je Ustavno sodišče ugotovilo, da ima izpodbijana ureditev več medsebojno povezanih podciljev, kot so krepitev delavčeve lojalnosti do delodajalca, omejevanje t. i. dvojne prakse, manjše možnosti za konflikte interesov, povečevanje obsega dela v okviru delovnih razmerij, zmanjševanje čakalnih vrst in preprečevanje prekomernih obremenitev zdravstvenih delavcev, skupni cilj pa je krepitev sistema javne zdravstvene službe. Ustavno sodišče je pojasnilo, da je ta cilj ne le ustavno dopusten, temveč že iz pravice do zdravstvenega varstva (prvi odstavek 51. člena Ustave) izhaja, da je zakonodajalec dolžan ta cilj aktivno zasledovati s sprejetjem ukrepov, ki jih oceni kot potrebne. Izpodbijana ureditev je za dosego navedenega cilja po stališču Ustavnega sodišča tudi primerna. Čeprav so učinki take ureditve v različnih konkretnih okoliščinah lahko zelo različni, je treba na področju ukrepov zdravstvene politike zakonodajalcu priznati dovolj široko prosto polje presoje, katere rešitve se mu zdijo najprimernejše.

    Ustavno sodišče, Ljubljana, 22. julij 2025 FOTO: Leon Vidic
    Ustavno sodišče, Ljubljana, 22. julij 2025 FOTO: Leon Vidic

    Vendar izpodbijana ureditev po presoji Ustavnega sodišča ni nujna za dosego zasledovanega cilja krepitve sistema javne zdravstvene službe. Skrajni ukrep praktično popolne prepovedi dodatnega dela po stališču Ustavnega sodišča ni nujen, saj obstajajo manj omejujoči ukrepi, s katerimi je mogoče enako učinkovito zasledovati cilj krepitve sistema javne zdravstvene službe. Državni zbor in Vlada sta sicer trdila, da drugi možni ukrepi, kot je na primer obveznost izdajanja soglasij delodajalcev ter samoregulacija, finančne spodbude in natančnejše spremljanje opravljenega dela, niso primerni oziroma niso enako učinkoviti, vendar Ustavno sodišče njunih argumentov ni sprejelo. Poudarilo je namreč, da je določitev obsega dela oziroma delovnih rezultatov element delovnega razmerja, temelječega na pogodbi o zaposlitvi. Delavce nadzorujejo delodajalci, ki imajo že po obstoječih pravilih, ne glede na izpodbijano ureditev, različne možnosti ukrepanja, da dodatno delo nima negativnega vpliva na izpolnjevanje obveznosti iz delovnega razmerja. Različne oblike notranjega in zunanjega nadzora nad zdravstveno dejavnostjo so zakonsko že urejene. Po presoji Ustavnega sodišča je ob tem tudi očitno, da obstaja milejši ukrep izdaje obveznega soglasja, tako da delavec poda vlogo za dodatno delo, ki jo delodajalec izrecno odobri po preverbi izpolnjevanja zahtevanih pogojev. Morebitni konflikti interesov se lahko učinkovito rešujejo prek sistema soglasij in nadzora, če je ta sistem ustrezno pravno urejen. Izpodbijana ureditev prepovedi dodatnega dela zaposlenih zdravstvenih delavcev torej nesorazmerno posega v pravico do proste izbire zaposlitve.

    V tej delni odločbi je Ustavno sodišče presojalo še ureditev v delu, ki zasebnim zdravstvenim delavcem, ki so samostojni podjetniki, onemogoča, da bi v tem svojstvu opravljali storitve v mreži javne zdravstvene službe, saj z javnimi zavodi ne morejo sklepati pogodb in pri koncesionarjih ne smejo izvajati koncesijskih programov. Po presoji Ustavnega sodišča to pomeni omejitev pravice do svobodne gospodarske pobude, varovane v okviru prvega odstavka 74. člena Ustave. Tak poseg je dopusten, če zanj obstaja javna korist in če ukrep prestane test sorazmernosti, torej, če teža posledic izpodbijanega ukrepa ni prekomerna glede na zasledovane koristi.

    Ustavno sodišče je ocenilo, da je javna korist izpodbijane ureditve, ki zadeva samostojne podjetnike, izkazana. Cilj te ureditve je namreč doseči, da bi zdravstvene storitve v javni mreži izvajali praviloma zdravstveni delavci v delovnem razmerju, ker to pomeni intenzivnejšo vključenost v delovni proces, poleg tega je cilj tudi spodbujanje vračanja zdravstvenih delavcev v javni zdravstveni sistem z namenom zagotavljanja storitev v javni zdravstveni mreži, s čimer se krepi sistem javne zdravstvene službe. Teža posledic omejitve je po oceni Ustavnega sodišča sorazmerna zasledovani koristi. Negativne posledice, ki so v tem, da samostojni podjetniki ne morejo biti vključeni v javno zdravstveno službo, so zaradi stroge prepovedi sicer občutne, vendar pa je treba obenem upoštevati tudi celoten kontekst izpodbijane ureditve. Ker so nekatere zdravstvene storitve zaradi svoje zahtevnosti in visoke cene običajno zagotovljene samo v javni zdravstveni službi, izpodbijana ureditev na vseh področjih zdravstvene dejavnosti ne bo imela (enakih) posledic. Prav tako ni mogoče spregledati, da so samostojni podjetniki zasebni zdravstveni delavci, ki registrirajo pravnoorganizacijsko obliko samostojnega podjetnika. Če torej zdravstveni delavci v pravnem prometu ne nastopajo kot samostojni podjetniki, so lahko vključeni tudi v javno zdravstveno službo. Upoštevaje še, da gospodarske pobude ni mogoče razumeti na način, da bi posameznemu subjektu morala zagotavljati delo ali dejavnost oziroma želen tržni položaj in da bi morali imeti subjekti vedno možnost najugodnejše davčne obravnave, se omejitev izkaže za bistveno manj intenzivno. Po presoji Ustavnega sodišča zato izpodbijana ureditev, ki se nanaša na samostojne podjetnike in ki jim onemogoča sklepanje podjemnih pogodb z javnimi zavodi in izvajanje koncesijskih programov pri koncesionarjih, ni v neskladju s pravico do svobodne gospodarske pobude.

    Ustavno sodišče je z delno odločbo torej ugotovilo protiustavnost izpodbijane ureditve le v tistem delu, ki se nanaša na dodatno delo zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zavodih. Pri tem je ugotovilo, da gre za neskladje s pravico do proste izbire zaposlitve (drugi odstavek 49. člena Ustave), Državni zbor pa mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

    Hkrati je, z namenom varovanja javnega zdravja oziroma kontinuitete opravljanja zdravstvenih storitev, Ustavno sodišče določilo tudi način izvršitve odločbe, in sicer tako, da se v obsegu, kolikor je ugotovilo protiustavnost, do odprave te protiustavnosti uporablja dosedanja ureditev dodatnega dela, kot je veljala pred uveljavitvijo izpodbijane ureditve.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Ruska obrambna industrija

    Direktor ruske orožarske tovarne se je zažgal v središču Moskve

    75-letni Vladimir Arsenjev, direktor moskovskega podjetja Volna – Centralni znanstvenoraziskovalni inštitut, se je pred Kremljem polil z bencinom in se zažgal.
    24. 12. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odlična okrepitev

    Prišla je prva milijarderka, krivec pa tudi odlični slovenski reprezentant

    Slavna Martha Stewart se je pridružila znanim osebnostim v lastniški strukturi valižanskega kluba, za katerega gole zabija Konjičan Žan Vipotnik.
    24. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Napoved meteorologov: sneženje se šele dobro začenja

    Sneženje se je najprej začelo v višjih predelih, sedaj pa je doseglo tudi nižine.
    24. 12. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Načela enakosti

    Bolniški dan zaposlenim lahko vzame tudi 540 evrov nagrade, je to prav?

    Denarja niso prejeli, tudi če so bili v mesecu bolniško odsotni samo en dan.
    23. 12. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nacionalni stanovanjski program

    Dajatve tudi na prazna stanovanja

    V javno obravnavo gre nov dokument, o različnih ukrepih bo potekala razprava.
    Nejc Gole 23. 12. 2025 | 16:04
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruska obrambna industrija

    Direktor ruske orožarske tovarne se je zažgal v središču Moskve

    75-letni Vladimir Arsenjev, direktor moskovskega podjetja Volna – Centralni znanstvenoraziskovalni inštitut, se je pred Kremljem polil z bencinom in se zažgal.
    24. 12. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ustavno sodiščezdravstvozakon o zdravstveni dejavnostijavno zdravstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Deloindom

    Od Alp do Krasa: najbolj navdihujoči arhitekturni projekti leta

    Tri navdihujoče arhitekturne zgodbe: alpska počitniška hiša, sodobna kraška hiša in interier, kjer imajo glavno vlogo knjige.
    Aleksandra Zorko 24. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Biografija izmuzljivega lika

    Tehnološki mogotec, ki se rad slika brez majice

    Pavel Durov je prepričan, da je njegovo poslanstvo tudi skrb za širjenje odličnega genetskega materiala, zato je darovalec sperme.
    24. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priljubljeni košarkarji

    Luka Dončić je z naskokom MVP

    Slovenski košarkarski zvezdnik pri Los Angeles Lakers je veliki zmagovalec leta 2025, ima največ ogledov na družbenih omrežjih
    24. 12. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Camorra

    Prijeli enega od stotih najnevarnejših kriminalcev

    Zaradi članstva v mafijski organizaciji, izsiljevanja z mafijskimi metodami in korupcije je obsojen na osem let in tri mesece zaporne kazni.
    24. 12. 2025 | 10:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odločitev

    Zmaga zdravnikov na ustavnem sodišču

    Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu.
    24. 12. 2025 | 10:43
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priljubljeni košarkarji

    Luka Dončić je z naskokom MVP

    Slovenski košarkarski zvezdnik pri Los Angeles Lakers je veliki zmagovalec leta 2025, ima največ ogledov na družbenih omrežjih
    24. 12. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Camorra

    Prijeli enega od stotih najnevarnejših kriminalcev

    Zaradi članstva v mafijski organizaciji, izsiljevanja z mafijskimi metodami in korupcije je obsojen na osem let in tri mesece zaporne kazni.
    24. 12. 2025 | 10:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odločitev

    Zmaga zdravnikov na ustavnem sodišču

    Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu.
    24. 12. 2025 | 10:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo