Zmaga zdravnikov na ustavnem sodišču

Ustavno sodišče je odločilo, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravstvenim delavcem onemogoča delo pri čistih zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pa jim ga omogoča delo pod strožjimi pogoji, v neskladju z ustavo. Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu. Do takrat se uporablja prejšnja ureditev.

Namesto prepovedi dela zdravnikov pri zasebnikih in omejitve dela v drugih javnih zavodih ter pri koncesionarjih bi bili lahko po presoji ustavnega sodišča sprejeti blažji ukrepi. Zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o zdravstveni dejavnosti – ta je dejansko prepovedal delo zdravnikov zunaj matične ustanove – je konec maja vložilo Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Omenjeni zakon je bil jedro zdravstvene reforme, ki naj bi uredila razmere v zdravstvu. Zdravnikom je – tako ustavno sodišče – kršena pravico do svobodne gospodarske pobude.

Delna odločba ustavnega sodišča je dosegljiva tukaj:

K delni odločbi je delno pritrdilno in delno odklonilno mnenje napisal dr. Rok Čeferin, odklonilno mnenje dr. Rok Svetlič, pritrdilno mnenje pa dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Rajko Knez, dr. Neža Kogovšek Šalamon.

Sporočilo za javnost ustavnega sodišča navajamo v celoti:

Ustavno sodišče je odločalo o pobudi za oceno ustavnosti Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je vložilo več zdravnikov oziroma zdravstvenih delavcev in drugih pobudnikov.

Ustavno sodišče je z delno odločbo odločilo o delu pobude, ki se je nanašala na dodatno delo zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zavodih, in na delo zdravstvenih delavcev, ki so samostojni podjetniki. O preostalem delu pobude, ki se nanaša na več drugih določb navedenega zakona, bo Ustavno sodišče odločalo posebej.

Izpodbijana ureditev naj bi zdravstvenim delavcem, ki so samostojni podjetniki, s tem, ko jim onemogoča sklepanje podjemnih pogodb z javnimi zavodi in izvajanje koncesijskih programov pri koncesionarjih, omejevala svobodno gospodarsko pobudo oziroma opravljanje zdravstvene dejavnosti v pravnoorganizacijski obliki samostojnega podjetnika. Glede dodatnega dela zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zavodih, pa izpodbijana ureditev ob vnaprejšnjem pisnem soglasju delodajalca to delo omogoča, a samo znotraj mreže javne zdravstvene službe, in sicer na podlagi pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti v obliki zasebnega zdravstvenega delavca, s čimer gre za posebno obliko konkurenčne prepovedi.

Glede omejitev opravljanja dodatnega dela pri javnih zavodih zaposlenih zdravstvenih delavcev zunaj mreže javne zdravstvene službe oziroma na prostem trgu (torej gre za tržno dejavnost oziroma t. i. samoplačniške storitve) je Ustavno sodišče ugotovilo, da to lahko pomeni bistveno omejitev obsega dela zdravstvenim delavcem, zato izpodbijana ureditev posega v pravico do proste izbire zaposlitve iz drugega odstavka 49. člena Ustave. V okviru presoje skladnosti tega posega z ustavnim načelom sorazmernosti je Ustavno sodišče ugotovilo, da ima izpodbijana ureditev več medsebojno povezanih podciljev, kot so krepitev delavčeve lojalnosti do delodajalca, omejevanje t. i. dvojne prakse, manjše možnosti za konflikte interesov, povečevanje obsega dela v okviru delovnih razmerij, zmanjševanje čakalnih vrst in preprečevanje prekomernih obremenitev zdravstvenih delavcev, skupni cilj pa je krepitev sistema javne zdravstvene službe. Ustavno sodišče je pojasnilo, da je ta cilj ne le ustavno dopusten, temveč že iz pravice do zdravstvenega varstva (prvi odstavek 51. člena Ustave) izhaja, da je zakonodajalec dolžan ta cilj aktivno zasledovati s sprejetjem ukrepov, ki jih oceni kot potrebne. Izpodbijana ureditev je za dosego navedenega cilja po stališču Ustavnega sodišča tudi primerna. Čeprav so učinki take ureditve v različnih konkretnih okoliščinah lahko zelo različni, je treba na področju ukrepov zdravstvene politike zakonodajalcu priznati dovolj široko prosto polje presoje, katere rešitve se mu zdijo najprimernejše.

Ustavno sodišče, Ljubljana, 22. julij 2025 FOTO: Leon Vidic

Vendar izpodbijana ureditev po presoji Ustavnega sodišča ni nujna za dosego zasledovanega cilja krepitve sistema javne zdravstvene službe. Skrajni ukrep praktično popolne prepovedi dodatnega dela po stališču Ustavnega sodišča ni nujen, saj obstajajo manj omejujoči ukrepi, s katerimi je mogoče enako učinkovito zasledovati cilj krepitve sistema javne zdravstvene službe. Državni zbor in Vlada sta sicer trdila, da drugi možni ukrepi, kot je na primer obveznost izdajanja soglasij delodajalcev ter samoregulacija, finančne spodbude in natančnejše spremljanje opravljenega dela, niso primerni oziroma niso enako učinkoviti, vendar Ustavno sodišče njunih argumentov ni sprejelo. Poudarilo je namreč, da je določitev obsega dela oziroma delovnih rezultatov element delovnega razmerja, temelječega na pogodbi o zaposlitvi. Delavce nadzorujejo delodajalci, ki imajo že po obstoječih pravilih, ne glede na izpodbijano ureditev, različne možnosti ukrepanja, da dodatno delo nima negativnega vpliva na izpolnjevanje obveznosti iz delovnega razmerja. Različne oblike notranjega in zunanjega nadzora nad zdravstveno dejavnostjo so zakonsko že urejene. Po presoji Ustavnega sodišča je ob tem tudi očitno, da obstaja milejši ukrep izdaje obveznega soglasja, tako da delavec poda vlogo za dodatno delo, ki jo delodajalec izrecno odobri po preverbi izpolnjevanja zahtevanih pogojev. Morebitni konflikti interesov se lahko učinkovito rešujejo prek sistema soglasij in nadzora, če je ta sistem ustrezno pravno urejen. Izpodbijana ureditev prepovedi dodatnega dela zaposlenih zdravstvenih delavcev torej nesorazmerno posega v pravico do proste izbire zaposlitve.

V tej delni odločbi je Ustavno sodišče presojalo še ureditev v delu, ki zasebnim zdravstvenim delavcem, ki so samostojni podjetniki, onemogoča, da bi v tem svojstvu opravljali storitve v mreži javne zdravstvene službe, saj z javnimi zavodi ne morejo sklepati pogodb in pri koncesionarjih ne smejo izvajati koncesijskih programov. Po presoji Ustavnega sodišča to pomeni omejitev pravice do svobodne gospodarske pobude, varovane v okviru prvega odstavka 74. člena Ustave. Tak poseg je dopusten, če zanj obstaja javna korist in če ukrep prestane test sorazmernosti, torej, če teža posledic izpodbijanega ukrepa ni prekomerna glede na zasledovane koristi.

Ustavno sodišče je ocenilo, da je javna korist izpodbijane ureditve, ki zadeva samostojne podjetnike, izkazana. Cilj te ureditve je namreč doseči, da bi zdravstvene storitve v javni mreži izvajali praviloma zdravstveni delavci v delovnem razmerju, ker to pomeni intenzivnejšo vključenost v delovni proces, poleg tega je cilj tudi spodbujanje vračanja zdravstvenih delavcev v javni zdravstveni sistem z namenom zagotavljanja storitev v javni zdravstveni mreži, s čimer se krepi sistem javne zdravstvene službe. Teža posledic omejitve je po oceni Ustavnega sodišča sorazmerna zasledovani koristi. Negativne posledice, ki so v tem, da samostojni podjetniki ne morejo biti vključeni v javno zdravstveno službo, so zaradi stroge prepovedi sicer občutne, vendar pa je treba obenem upoštevati tudi celoten kontekst izpodbijane ureditve. Ker so nekatere zdravstvene storitve zaradi svoje zahtevnosti in visoke cene običajno zagotovljene samo v javni zdravstveni službi, izpodbijana ureditev na vseh področjih zdravstvene dejavnosti ne bo imela (enakih) posledic. Prav tako ni mogoče spregledati, da so samostojni podjetniki zasebni zdravstveni delavci, ki registrirajo pravnoorganizacijsko obliko samostojnega podjetnika. Če torej zdravstveni delavci v pravnem prometu ne nastopajo kot samostojni podjetniki, so lahko vključeni tudi v javno zdravstveno službo. Upoštevaje še, da gospodarske pobude ni mogoče razumeti na način, da bi posameznemu subjektu morala zagotavljati delo ali dejavnost oziroma želen tržni položaj in da bi morali imeti subjekti vedno možnost najugodnejše davčne obravnave, se omejitev izkaže za bistveno manj intenzivno. Po presoji Ustavnega sodišča zato izpodbijana ureditev, ki se nanaša na samostojne podjetnike in ki jim onemogoča sklepanje podjemnih pogodb z javnimi zavodi in izvajanje koncesijskih programov pri koncesionarjih, ni v neskladju s pravico do svobodne gospodarske pobude.

Ustavno sodišče je z delno odločbo torej ugotovilo protiustavnost izpodbijane ureditve le v tistem delu, ki se nanaša na dodatno delo zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zavodih. Pri tem je ugotovilo, da gre za neskladje s pravico do proste izbire zaposlitve (drugi odstavek 49. člena Ustave), Državni zbor pa mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Hkrati je, z namenom varovanja javnega zdravja oziroma kontinuitete opravljanja zdravstvenih storitev, Ustavno sodišče določilo tudi način izvršitve odločbe, in sicer tako, da se v obsegu, kolikor je ugotovilo protiustavnost, do odprave te protiustavnosti uporablja dosedanja ureditev dodatnega dela, kot je veljala pred uveljavitvijo izpodbijane ureditve.