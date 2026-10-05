Zakrivanje obraza je pri nas redek pojav

V Islamski skupnosti v Sloveniji so v odzivu na napovedi predsednika NSi Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burk in nikabov zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ne beležimo. Kot so pojasnili, je namreč zakrivanje obraza pri nas izjemno redek pojav.

Vrtovec je namreč na sobotnem programskem kongresu stranke NSi med drugim dejal, da burke in nikabi ne spadajo v šole, javne ustanove in javna mesta. Napovedal je, da bodo, če bo to potrebno, prepoved po zgledu Italije tudi uzakonili. V Islamski skupnosti so ob tem poudarili, da nimajo podatkov o učenkah ali dijakinjah v slovenskih šolah, ki bi nosile burko ali nikab.

»Tudi sicer je zakrivanje obraza pri nas izjemno redek pojav, ki ga opažamo predvsem pri obiskovalkah iz tujine,« je poudarila Ela Porić iz skupnosti ter se vprašala, kateri dejanski problem naj bi napovedana prepoved reševala in na katerih podatkih temelji.

Pojasnili so tudi, da je treba jasno razlikovati med naglavno ruto oziroma hidžabom, ki obraz pušča odkrit, ter nikabom in burko, ki obraz delno ali popolno zakrivata. Zakrivanje obraza po njihovih navedbah ni splošna verska obveznost in ga tudi v skupnosti ne razumejo kot versko zahtevo.

Izrazili so še skrb, da se zaradi nerazlikovanja in enačenja teh oblik oblačenja v javnosti ustvarja vtis, da bi razprava o burkah in nikabih lahko pomenila tudi nasprotovanje ženskam z naglavno ruto. »S takšnim diskurzom se ustvarja nepotreben občutek, da naše sodržavljanke in prebivalke predstavljajo grožnjo ali da so celo nezaželene. Gre za ženske, ki čutijo globoko pripadnost Sloveniji in iskreno domoljubje; za mnoge med njimi je Slovenija dežela, v kateri so se rodile, in njihov prvi dom,« so še navedli.

Z morebitnim nasprotovanjem naglavnim rutam, ki se lahko razvije iz tega diskurza, bi se po besedah skupnosti podrla odprtost in multikulturnost Slovenije. Poudarili so, da naj bodo svoboda veroizpovedi, enakost pred zakonom in varovanje dostojanstva posameznika temeljna načela države.

Od političnih predstavnikov pričakujejo, da v »javnosti nastopajo na podlagi dejstev in z zavedanjem odgovornosti za posledice svojih besed, ter da krepijo zaupanje med ljudmi, namesto da zbujajo neutemeljen strah pred njimi,« je še dodala Porićeva. Na besede Vrtovca so se danes odzvali tudi v nekaterih političnih strankah.

Zoran Stevanović je dejal, da ne gre za pomembno vprašanje, saj v osnovnih in srednjih šolah vidi zelo malo burk in hidžabov. FOTO: Blaž Samec

Predsednik DZ in Resnice Zoran Stevanović je ob robu dogajanja v DZ dejal, da ne gre za pomembno vprašanje, saj v osnovnih in srednjih šolah vidi zelo malo burk in hidžabov. Namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek je povedal, da naj se začne Vrtovec ukvarjati z realnimi težavami.

»Ne vem, kakšne veze ima to z rekordnimi cenami energentov, z zastoji na slovenskih avtocestah, ki se stopnjujejo. Jaz mu dam kot starejši in izkušen nasvet, naj ne bo misijonar in križar, naj bo minister,« pa je povedal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.

Burka in nikab sta tradicionalni islamski oblačili za ženske, ki zakrivata celotno telo, vključno z obrazom. Glavna razlika med njima je, da so pri nikabu oči odkrite, pri burki pa jih prekriva mrežasta tkanina. Hidžab pa je naglavna ruta, ki pokriva glavo in vrat, a dopušča odkrit obraz.