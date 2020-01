Zakulisni boj pred dnevom D za Karla Erjavca

Ljubljana – Razpis obrambnega ministrstva je skupaj z DDV vreden 1,2 milijona evrov. Za ta denar bo izbrana agencija, kot je razvidno iz dokumentacije, pripravila »celovito strategijo priprave in izvajanja promocije in oglaševanja Slovenske vojske, vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanja kadrov za Slovensko vojsko«. Na razpis se je prijavila agencija Pristop.Čeprav postopek izbora promotorja vojaškega poklica še ni končan, saj na obrambnem ministrstvu še analizirajo prispelo ponudbo, so se pred bližnjim volilnim kongresom Desusa pojavili namigi, da Pristop v zakulisju že dela za enega od predsedniških kandidatov, ...