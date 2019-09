Žalna seja za Davom Karničarjem: Živel je s skrivnostmi gozda in narave

Prav med lovci je Karničar iskal in našel največ svojega duhovnega miru. FOTO: Lovska družina Jezersko



Velik domoljub, tradicionalist, patriot



Izjemen predavatelj mladim

S trenutkom gorske tišine so se lovci, člani LD Jezersko, na žalni seji v svojem lovskem domu poklonili in poslovili od Dava Karničarja. FOTO: Lovska družina Jezersko

Jezersko – S trenutkom gorske tišine so se lovci, člani Lovske družine Jezersko, na žalni seji v svojem lovskem domu poklonili in poslovili od Dava Karničarja , ki je bil 20 let njihov aktivni član, 10 let pa je opravljal tudi uradno državno dolžnost lovskega čuvaja za lovišče LD Jezersko.Na žalni seji se je starešinaposlednjič zahvalil Davu za trud in vloženo skrbno delo v lovski družini ter opisal delo in lovske zasluge izjemnega alpinista, ki je bil vseskozi zavzet in aktiven član LD.»Živel je s skrivnostmi gozda in narave. Bil je velik domoljub, tradicionalist in patriot, obenem tudi nadpovprečno zaljubljen v jezerske gore in rodno Jezersko,« je poudaril Ekar.Prav med lovci je Karničar iskal in našel največ svojega duhovnega miru, več kot dve desetletji pa je tudi strokovno in aktivno operativno sodeloval pri izvedbi vseslovenskega poletnega lovskega veleslaloma na Skutinem ledeniku.»Bil je tudi izjemen predavatelj mladim, najmlajšim šolarjem o naravi, gozdu, rastlinju, favni. Davo se je tako kot eden največjih slovenskih ekstremnih smučarjev, alpinistov in gorskih reševalcev, pa tudi kot velik lovec priključil pokojnim velikim pokončnim lovcem, alpskosmučarskim in gorskoreševalnim legendam –…,« je podčrtal Ekar.Po žalni seji so člani lovske družine odšli na Jezersko in izrekli sožalje pokojnikovi družini in ostalim najbližjim. Pogreb Dava Karničarja bo danes ob 16. uri pri farni cerkvi na Jezerskem.