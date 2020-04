»Zame je Evropa velika vrednota, najbrž zato, ker sem že toliko izkusil«

Ime je vse

Bogata Istra

Salvator Žitko Foto Gregor Žitko

Navduševanje nad francoskim



Ključnost živega stika

Salvator Žitko

Zgodovinar in umetnostni zgodovinar Salvator Žitko se je v življenju veliko učil in učil tudi druge, najprej gimnazijce in pozneje študente. Kot dolgoletni ravnatelj Pokrajinskega muzeja Koper se je poglabljal v zgodovino lokalnega prostora (od sredine 18. do sredine 19. stoletja), ki ga še danes motri transnacionalno v Portorožu. Objavil je številne članke, doktoriral na temo Nacionalni in politični antagonizmi v Istri v času zasedanja istrskega deželnega zbora v Kopru (1899–1910), izdal znanstveno monografijo o Paulu Valéryju. Med drugim je predsednik Zgodovinskega društva za južno Primorsko ter odgovorni urednik in član izdajateljskega sveta Acta Histriae in Knjižnice Annales. Lani je prejel častno priznanje Izidorja Cankarja za temeljni prispevek k preučevanju kulturne dediščine slovenske Istre. Odkar je v pokoju, ima končno pred seboj cel dan, in tako čas za branje, pisanje, sprehode in bogato društveno življenje.

Najprej je bila beseda: in tako je lepo. Že pred časom me je na službenem naslovu dosegel nepričakovan paket, v njem knjiga in prijazno pismo naklonjenosti. Nekatere (sorodne) duše imajo očitno pogum in srečo, da najdejo pot druga k drugi in se potem povežejo v zanimivem medprostorju. V resnici se ne poznajo, prav dobro gotovo ne, niti ne srečajo, vsaj fizično ne, in vendar se prekladajo po mislih. V veliki kuverti je bila knjiga Paul Valéry: njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha v času med svetovnima vojnama, ki jo je napisal zgodovinarin mi jo z Obale, kjer živi od sredine petdesetih let, tudi poslal.Vljudnost narekuje odziv in radovednost nov profesionalni odriv – kadar je tema vredna in sogovornik zanimiv. Seveda je vedno krasno videti sočloveka, mu zreti v oči, spremljati njegovo telesno govorico, a ne nujno manj navdihujoče je drugega brati in poslušati njegov glas. Čeravno nas pandemija že tedne moreče preizkuša med intimnimi stenami in domačimi planki, besed ne more zapahniti, sploh ne besed o Evropi, Franciji, Istri, literaturi. Zato sva pred dnevi intervju opravila po telefonu.Še preden je človek samosvoj in sploh ne beseda, ampak predbeseda – ko zmore samo njemu lastna čebljanja – dobi ime. Če drži reklo Nomen est omen in ime ni navaden natik, ampak nekaj simbolno močnega in globoko pomenskega, potem ni nujno enostavno biti Salvator, odrešenik: starši obesijo novorojenčku breme, ki ga ne bo lahko nosil skozi življenje, gotovo ne v tukajšnjih prostorih. Žitkova sta ga sinu, rojenemu na božični predvečer leta 1942, izbrala v Metliki in ga, ne da bi se tega zavedela, poslala na zanimivo življenjsko raziskovanje zgodovine in umetnostne zgodovine z močno afiniteto do romanskega, sploh francoskega sveta. »S tako obremenjujočim imenom sta mi naredila precejšen problem, kajti ljudje ne vejo, v katero okolje bi me postavili«, potem pa brž razrahljala otrokovo usodo z »vzdevkom, po katerem me zdaj poznajo tudi vsi prijatelji in prav tako kolegi: Duško sem, za nekatere še Dušan«.Čeprav je otroštvo preživel v Beli krajini, v Črnomlju, in je bila mama Ljubljančanka, je njegova anima predvsem primorska. »Primorca se čutim po očetu, ki je bil doma iz Postojne, a je večino mladosti preživel v Trstu, kjer je obiskoval znano trgovsko akademijo Revoltella ​in je bil pozneje v eni od tamkajšnjih slovenskih hranilnic in posojilnic nekaj let zaposlen kot računovodja. To so bili težki časi med obema vojnama, in ko so se zasukali nevarno nacionalistično in je vse bolj pritiskal fašizem, se je oče najprej vrnil v Postojno, nato pa se preselil v Belo krajino: sprva v Metliko in konec štiridesetih let v Črnomelj.« Mlada družina Žitko, ki je zlagoma postala štiričlanska, se je med Belokranjci počutila dobro, »bilo nam je lepo«, toda kaj bi lahko utišalo napotila države, ki se je povojno postavljala na noge, in sploh klice Mediterana, ki je nežno plivkal v svobodi?Leta 1957 so se preselili v mentalitetno povsem drugačen Koper, kjer je po koncu Svobodnega tržaškega ozemlja primanjkovalo kadra vseh vrst in so, prav tako po drugih obalnih mestih, v nova poglavja življenja vstopali številni Slovenci s celine. Koper, ki je bil »tedaj še vedno precej italijansko mesto – čeprav se je eksodus ezulov začel že leta 1945 oziroma 1947 in je dosegel višek z londonskim memorandumom leta 1954« – je v mladem Salvatorju prebudil dragocene sanjarije. »Spomnim se, kako krasen avgustovski dan je bil, ko smo prispeli na Obalo. Zdelo se mi je, da sanjam ali vsaj igram v čudovitem filmu. Bom odslej res lahko vsak dan opazoval, kako žareče sonce zahaja v morje?« kar ni mogel verjeti očem, medtem ko se je sprehajal po obmorskih ulicah in trgih ter hodil mimo palač, ki jih ni videl še nikoli. »Prevzeli sta me lepota in odprtost prostora, ki me je pozneje gotovo močno zaznamoval.« Preobražati se je začel v Primorca, človeka Mediterana, Istrana.Recimo, da znata vsaj otrok in mlad človek neobremenjeno odgrniti ideološko zaveso, potem pa radovedno kukati izza nje in se čuditi krasotam sveta. Medtem ko so v Kopru gradili stolpnice in ga širili, infrastrukturno razvijali, je Salvatorja prevzemal prav tako bližnji Trst: deloma zaradi očetove navezanosti na izgubljeni (k)raj svoje mladosti, a tudi zaradi drugačnosti. V pristaniškem mestu, ki se zdi danes slepo črevo Italije, je takrat še bilo čutiti svetovljanskost, »bilo je intelektualno pribežališče«. Podobno se je mladega prišleka zlagoma oprijela kar vsa Istra, po dolgem in počez, onkraj administrativnih meja: državne na Škofijah z Italijo in sprva le republiške na Dragonji s Hrvaško. Kdor dobro pozna regijo, ve, koliko človeške subtilnosti premore in kakšna zakladnica jezikov in kultur je. Po značaju je odprta: »Takšna je bila pod Benetkami, pod Avstrijo, tudi Italijo ..., dokler niso leta 1954 zarisali meja«, kakor je tudi v sedanji Evropi spet vse bolj kot ne pretočno. Istrani so ljudje »sožitja, po italijansko se lepo sliši convivenza«, čeravno hkrati samo iz mesa in krvi: zato lahko prav tako podlegajo dirigiranemu politikantstvu in v novem svetu, denimo, uprizarjajo nacionalistične ribiške spektakle na mejnem morju. Človeškost je stežka zelo načelno apolitična in transnacionalna, kajti intimno ne more biti vedno na pravi kolektivni strani, zato so tudi pripovedi ezulov, denimo, razumljivo »polne grenkobe in nostalgije«. A pozor, »realnih meddržavnih problemov seveda ne moremo in ne smemo zanikati«.Istra je prav tako bogat preplet kulturne dediščine, v katero se je Salvator Žitko začel poglabljati, ko se je sredi šestdesetih let vrnil s študija na ljubljanski filozofski fakulteti, z diplomo iz zgodovine in umetnostne zgodovine v žepu. Spet doma je začel profesionalno vse bolj kopati po lokalnem okolju: da bi se tudi sam naučil, kdo so ljudje, ki ga naseljujejo vsaj od Beneške republike naprej, in bi se mu izostrili prostorski obrisi. Kot dolgoletni ravnatelj koprskega pokrajinskega muzeja, vodil ga je skoraj tri desetletja, se danes lahko pohvali z intenzivnim raziskovalnim delom, z nemalo bivanji v Italiji, z nič koliko urami brskanja po državnem arhivu v Benetkah in v tamkajšnji nacionalni knjižnici Marciana, recimo, s številnimi objavami in članstvom v mnogih društvih, ne le slovenskih in ne samo zgodovinskih, ampak tudi v hrvaški Istri, kajti od nekdaj deluje v duhu prepotrebne čeznacionalnosti, sodelovanja in preseganja domačijskih okvirov.»Obalna mesta so se mi kaj hitro razkrila kot umetnostnozgodovinski paradiž«, v intelektualnem raju pa ni konca za radovedne z močnim notranjim gonilom. Zato je Žitko razmeroma pozno, vendar zrelo, brez prisile, zato pa iz veselja, pri 62 letih zagovoril še doktorat na temo nacionalnih in političnih antagonizmov v Istri v prvem desetletju prejšnjega stoletja in potem do leta 2012 predaval na fakulteti za humanistične študije primorske univerze. »Prepričan sem, da so za doktorat pomembne izkušnje, tudi zgledna bibliografija, znanje in modrost.« Človek se mora ves čas učiti in potem, če je mogoče, svoje strokovno védenje, ki se zmore komaj z leti in desetletji splastiti v modrost, prenašati naprej, rosno sveži mladini ... Takšen svet bi lahko bil lep.V življenju so pomembna srečna naključja in so ključna srečanja, sploh z učiteljem v plemenitem pomenu besede. Salvator Žitko je imel srečo, da ga je v gimnazijskih letih določil strogi profesor francoščine Peter Martinc – »bil je študentski kolega Srečka Kosovela« – po katerem je zdaj poimenovano lokalno kulturno društvo. »Tudi mojo generacijo je spodbudno vpeljal v francoski jezik, ki ga je pozneje izpodrinila italijanščina kot govorica okolja.« Morda se je že takrat, ko je bil nadobuden dijak, v njem prižgalo nekaj drobno francoskega, da se je dolga desetletja pozneje podpisal pod zanimivo znanstveno monografijo o Paulu Valéryju. Kot raziskovalec lokalnega miljeja se je prebil do prej neznanih istrskih, kar koprskih korenin velikega francoskega poeta in misleca, ki ni nikoli, pa naj se sliši še tako klišejsko, nehal preizpraševati sebe in sveta naokoli. Očitno je, da je primorskega pisca fasciniral tudi zato, ker je živel intelektualno polno. ​Kaj ni to v resnici carpe diem?Družbeno pomeni užiti dan svobodo in prostost, široke poglede daleč naokoli in nesramežljivo spogledovanje z evropskostjo, tudi s kozmopolitskim globalizmom kot ključnim varovalom pred nacionalno zatohlostjo. Paul Valéry je kot zagovornik univerzalizma zgledno odpiral okna, saj je želel prezračiti samovšečno francosko veličino in preseči občutja večvrednosti, »ki ne vodijo nikamor, zato pa je toliko potoval in predaval po Evropi«. Vneto je čislal staro celino, ne da bi lahko ob smrti leta 1945 slutil, kako srečen čas povojnega miru ima ta pred seboj. Zdaj, 75 let pozneje, vanjo prav tako verjame njegov zvesti občudovalec Žitko. »Zame je Evropa velika vrednota, najbrž zato, ker sem že toliko star in sem marsikaj izkusil.« In nič manj zato, ker zelo dobro ve, kaj je zaradi fašizma na svoji koži občutil njegov oče in kako uničujoče se zmorejo stepsti nacionalizmi. »Lahko razumem sodobni evroskepticizem, a ga nikakor ne morem sprejeti. Prav vse moramo narediti za ohranitev EU.« Saj nismo opravili niti s travmami 20. stoletja, zato nikar ne silimo v nove hude muke in trpljenja.Pandemija, ki nas prav zdaj globalno hromi in peha v nemoč, brez dvoma prinaša ogromno slabega, saj se je bati sistemske hermetičnosti na kratek ali celo dolgi rok. Zato se je nujno odločno bíti proti njej, s slišnimi besedami, ki povezujejo, in z vidnimi dejanji, ki vabijo k sobivanju, ter z notranjimi popotovanji; teh ne more človeku vzeti nihče, pa naj ga še tako zapirajo v nadzorovano karanteno in preizkušajo v njej. Sogovornik z Obale resda ni velikokrat v živo okusil Francije, zato so njegovi spomini na večtedensko bivanje v Parizu leta 1972 slišati kar presunljivo živi – morda je to profesionalna motnja zgodovinarja, ki zna močno doživljati preteklost – toda kot njegova notranja domovina ali večni prostor hrepenenja se gotovo razkriva tudi »francosko okolje: zaradi Valéryja, zaradi šansonov, ki me vedno znova ponesejo na pariške ulice, zaradi literarnih branj, sprva v prevodu in potem izvirniku, zaradi jezika, ki mi zveni tako elegantno, zaradi esprita«.Dejanja se zdijo ključna, besede so nujno napotilo k akciji in njena spremljava, a tudi medbesedje je zgovorno. Telefonski intervju je kajpada samo rešitev za silo, kajti »vedno bo ključen živi stik«, in vendar se lahko tudi brez slike, samo z glasom človek iskreno razgali. Vtis je, da bi Salvator Žitko hotel prostodušno povedati domala vse, koga vse bolj ali manj vélikega je v življenju srečal, kaj vse pomembnega je prehodil, kako je »na glavnem koprskem trgu nekoč prav tako stal véliki pisatelj in tržaški konzul Stendhal, se oziral naokrog in požiral to krasno arhitekturo, potem pa stopil v stolnico in občudoval dela Vittoreja Carpaccia ...«Vse to o Kopru kot nekdanji prestolnici beneške Istre in o sebi pripoveduje v prijetni primorski melodiji, z objemajočo prijaznostjo, intelektualno radovedno in iskrivo, hkrati pa skozi domače okno v Portorožu, kjer živi že dobra tri desetletja, strmi v »modrino neba in morja«, ki se nežno stikata. Tako modra in lepa je, da se jo skorajda začuti skozi mobilni telefon ..., medtem ko postaja Salvator še za enega človeka vse bolj Duško.