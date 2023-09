Zamejski Slovenci množično darujejo za obnovo po poplavah

Po uničujočih poplavah so Slovenci iz zamejstva in po svetu pomagali matični domovini. Po oceni pristojnih in humanitarnih organizacij so Slovenci, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije, posamično in v skupnih akcijah darovali skoraj milijon evrov.

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je danes gostil predajo finančnih sredstev za prizadete v poplavah v Sloveniji, zbranih v veliki solidarnostni akciji Slovencev v Italiji. Solidarnostno akcijo »Pomoč Sloveniji« so predstavili predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, predstavnik slovenskih medijev v Italiji, odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak, predsednika obeh krovnih organizacij, predsednica Slovenske kulturno gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj ter generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc. Dogodek se je sklenil s simbolno predajo čeka, v višini 170. 000 evrov, ki ga je imenu Slovenije sprejel minister Matej Arčon.

V številnih izseljenskih in zamejskih skupnostih so organizirali solidarnostne akcije, kjer so skupaj sredstva zbirali. Največje slovenske institucije v ZDA, ki so donacije posredovali neposredno, so že v prvih štirih dneh nakazale prek 20.000 dolarjev. Še bolj uspešno akcijo pomoči je izvedla slovenska skupnost v Kanadi, ki je že do konca avgusta nakazala donacije v višini prek 158.000 ameriških dolarjev. Sredstva so zbirali tudi v Avstraliji, Argentini, Braziliji, Urugvaju in po Evropi, so sporočili iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na pomoč so priskočile tudi slovenske manjšine v vseh sosednjih državah, ki so pomagale tako z delom kot z materialnimi in finančnimi donacijami.