Zamenjali bi vodjo celjske volilne komisije

Pravnik Marjan Žvar za listo Odprto Celje ureja formalnosti z občinsko volilno komisijo MO Celje. FOTO: Brane Piano

Kandidat liste Odprto Celje za župana Sandi Sendelbah. FOTO: Brane Piano

Celje – Lista volivcev Odprto Celje ni zadovoljna z občinsko volilno komisijo (OVK), ki jo vodi s septembrom upokojeni predsednik Okrožnega sodišča v Celju Matevž Žugelj. OVK je do srede na spletni strani ministrstva za javno upravo objavila kandidatne liste za celjski mestni svet brez kandidatov Odprtega Celja. Sandi Sendelbah, kandidat za župana in organizator kampanje Odprtega Celja, je zaradi tega in drugih zapletov mestnemu svetu in državni volilni komisiji prijavil ravnanje OVK in predlagal zamenjavo predsednika.Z OVK so nam včeraj odgovorili, da so na splet »potrjene« kandidature za mestni svet vnašali v ponedeljek, torek in sredo – tudi »nepotrjene« kandidate Odprtega Celja za mestni svet, krajevne skupnosti (KS) in mestne četrti (MČ). »Po ažuriranju spletnih strani ministrstva za javno upravo so vnesene kandidature vidne tudi na spletu,« so nam sporočili včeraj opoldne. Liste Odprtega Celja za mestni svet so objavili le dve uri prej. Na ministrstvu nam niso želeli odgovoriti na vprašanje, kdaj so verificirali vnose celjske volilne komisije in so nas napotili nazaj na občinsko volilno komisijo.Celjsko OVK smo vprašali tudi, kdaj so stranke in liste vlagale kandidature, saj smo domnevali, da bi komisija pri vnašanju lahko upoštevala ta vrstni red. A kot nam je odpisal Žugelj, je Odprto Celje kandidature za župana in mestni svet kot prvo vložilo že 9. oktobra, druge stranke in liste pa 16. in 17. oktobra.Upokojeni pravnik Marjan Žvar, ki Odprto Celje zastopa pred OVK, pravi, da so doživljali zaplete in da so kot lista občanov, ki je kandidature vložila s potrjenimi podpisi občanov, v neenakem položaju s strankami.Sendelbah pojasnjuje: »Žvar je bil klican na preverjanje zakonitosti moje kandidature za župana, kar je trajalo dve uri, potem na preverjanje zakonitosti kandidatur za mestni svet. Spet je trajalo dve uri, OVK pa ni imela pripomb. V ponedeljek smo nato dobili še poziv OVK k spremembi imena predlagatelja. Trenutno so za nas objavljeni trije različni nazivi vlagatelja, eden za mojo župansko kandidaturo, drugi za mestni svet in tretji, pravilen, ki se glasi Odprto Celje, za svete KS in MČ.«Njihov dopis celjskemu mestnemu svetu s predlogom za razrešitev Žuglja pa nima nobenih možnosti. Tina Vrečko, ki je obenem sekretarka mestnega sveta in tajnica občinske volilne komisije, je sicer dopis Odprtega sveta razposlala mestnim svetnikom, a ni pričakovati, da bi dovolj celjskih svetnikov zahtevalo sklic izredne seje in pravočasno odločanje o Žuglju. Volitve so namreč že čez malo več kot tri tedne. Poleg tega celjski župan Bojan Šrot mestnega sveta ni sklical že od junija, čeprav je imel zasedanje načrtovano tudi v spetembru. V letu lokalnih volitev se torej mestni svet Mestne občine Celje do volitev ne bo sestal že skoraj pet mesecev.Danes bo na OVK žrebanje vrstnega reda imen sedmih županskih kandidatov na volilnem lističu za triu celjske volilne enote. Sendelbah upa, da ne bo zapletov, kakršni so bili na žrebanju občinskih plakatih mest, ki jih občina za mesec dni daje na voljo strankam in listam. Pravi, da so bila izžrebana plakatna mesta za stranko LMŠ, ki se je za plakate prijavila, zdaj pa v Celju ne kandidira. Pravi, da bi jo morali na občini po izteku roka za vložitev kandidatur izločiti iz žrebanja, ter sprašuje, kdo je dobil plakatna mesta LMŠ.