Vlada odpoklicala in imenovala nove člane sveta NIJZ

Vlada je na seji iz sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) odpoklicala predstavnike ustanovitelja Mitjo Blaganjeta, Mileno Kramar Zupan, Jureta Poglajna in Vitomirja Paniča. Za preostanek mandata sveta zavoda, ki traja do 6. septembra 2027, je imenovala Sonjo Štramec Nemec, Žigo Andoljška, Edvarda Jakšiča in Ingrid Kovšca Pušenjak.

Odpoklic je v skladu s pravilnikom o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Slovenija. Ta določa, da lahko vlada, ne glede na razloge za predčasno razrešitev, predstavnika ustanovitelja odpokliče na predlog ministra za zdravje, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Kadar pride do prenehanja mandata člana sveta zavoda, predstavnika ustanovitelja, zaradi predčasne razrešitve, odpoklica ali smrti, minister za zdravje predlaga nadomestnega člana iz seznama primernih kandidatov za predstavnika ustanovitelja ali se izvede nov javni poziv. V skladu z navedenimi določbami je minister za zdravje Tadej Ostrc predlagal nove predstavnike ustanovitelja, ki izpolnjujejo vse pogoje za imenovanje.

Vlada je danes Natašo Vidnar na njeno prošnjo razrešila s položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javno zdravje na ministrstvu. Kot je Vidnar pojasnila za STA, se je za odstop odločila iz osebnih razlogov. Nepreklicno odstopno izjavo je podala 16. septembra.

Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za dostopnost in ekonomiko na ministrstvu za zdravje je medtem imenovala Dušana Jošarja, in sicer od 1. oktobra 2026 do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je s položaja generalne direktorice direktorata za dostopnost in ekonomiko 10. septembra razrešila Vlasto Mežek.

Na ministrstvu za zdravje je v zadnjem času prišlo do več kadrovskih premikov. Konec avgusta je odstopila državna sekretarka Vesna Marinko, konec septembra pa državna sekretarka Tea Košir. Kljub temu pa minister Tadej Ostrc meni, da ministrstvo deluje odlično, je v sredo pojasnil ob robu izredne seje DZ.