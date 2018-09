Zamenjava v vrhu obveščevalne službe

Zoran Klemenčič, direktor Sove, ki se očitno poslavlja. FOTO: Alešš Černivec/Delo

Menjava ni presenečenje



Nova služba v funkciji varovanja ustave

Bogate domače in mednarodne izkušnje

Kozmelj je doma v stroki

Lobnikar ocenjuje, da je Kozmelj hkrati dovolj policijsko konzervativen, a dovolj v sozvočju z modernimi pristopi. FOTO: Brane Piano/Delo

Ljubljana – Kar smo napovedali pred tednom dni, se je zgodilo. Marjan Šarec je izbral novega prvega človeka slovenskih obveščevalcev. Človek, ki naj bi mu zaupal to pomembno funkcijo je. Nazadnje je bil programski direktor Ženevskega centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami, v preteklosti pa je bil zaposlen na ministrstvu za notranje zadeve ter tudi na slovenskem stalnem predstavništvu pri EU.Novi šef slovenskih obveščevalcev bo po naših informacijah predvidoma imenovan na prihodnji seji vlade, torej v četrtek. Danes smo sicer govorili s sedanjim direktorjem(Sova), ki je bil, kot običajno, redkobeseden. »S predsednikom vlade sem v stalnih stikih,« je odgovoril, ko smo ga vprašali ali sta že opravila »vsebinski« pogovor glede prihodnosti, na katerega je čakal, kot nam je povedal pred tednom dni.Zaposleni na Sovi sicer stavkajo že od decembra lani Vsakokratni menjavi politične oblasti, tradicionalno sledi tudi menjava prvega človeka obveščevalcev. Sova sodi neposredno pod, v katerem, kot smo razkrili minuli teden, načrtujejo tudi pomembne vsebinske spremembe varnostno-obveščevalnega sistema.Ena od osrednjih dilem pri tem bo zagotovo vprašanje ali Sovi podeliti več pooblastil oziroma ali bo lahko v prihodnje nadzorovala oziroma s prikritimi ukrepi spremljala tudi slovenske državljane, ki niso povezani s tujino. Če se bo to zgodilo, bo na drugi strani nujno zagotoviti ustrezen sistem nadzora in večjo transparentnost dela obveščevalcev, opozarjajo sogovorniki.Kot je razumeti iz Kozmeljevih nedavnih javnih izjav ob primeruin pojava njegove Štajerske varde, je naklonjen širitvi pooblastil Sove. V javnih nastopih je poudarjal, da niso »samo organi pregona tisti, ki skrbijo za varnost ter da je treba varnost gledati v širšem kontekstu. Zato so potrebna orodja, ki bodo delala pred organi pregona in zavarovala slovensko ustavno ureditev«.V obveščevalno-varnostnih krogih se razmišlja o ustanovitvi službo za varstvo ustavne ureditve. Takšno, kot jo imajo tudi nekatere druge države, na primer Nemčija. Ta služba pa lahko uporablja prikrite metode delovanja zoper lastne državljane. Kozmelj , ki bo prvega januarja dopolnil petdeset let, ima v rokah kar dve diplomi. Prvo z naslovom Primerjalna analiza uporabe posebnih metod in je spisal leta 1995 na tedanji višji šoli za notranje zadeve, predhodnici fakultete za varnostne vede, drugo z naslovom Prikriti preiskovalci sedem let kasneje tudi tam. Leta 2007 je na fakulteti za državne in evropske študije magistriral s temo Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi v EU in Republiki Sloveniji. Tudi sicer se v svojih strokovnih člankih osredotoča na problematiki drog in terorizma.Leta 1989 se je zaposlil na slovenski policiji, med drugim kot kriminalistični inšpektor, kasneje še na notranjem ministrstvu, evropski komisiji in slovenskem stalnem predstavništvu pri EU kot svetovalec za policijsko sodelovanje, terorizem in organiziran kriminal.V času, ko jr bil namestnik direktorja uprave kriminalistične policije pri generalni policijski upravi, je opravil trimesečno usposabljanje v programu, predavatelj na fakulteti za varnostne vede, pravi, da je Kozmelj verjetno eden najbolj kompetentnih ljudi na tem področju, z mednarodnimi izkušnjami in na znanju utemeljenimi pogledi na področje urejanja varnostni. Da je zelo dobra izbira za to mesto, je prepričan zaradi več dejavnikov.Poleg tega, da je »zrasel v slovenskem nacionalnem varnostnem sistemu,« saj je bil policist, je med slovenskim predsedovanjem EU v Bruslju koordiniral področje varnosti, našteva Lobnikar, ki je Kozmelja spoznal v okviru regionalne iniciative preprečevanja radikalizacije na Zahodnem Balkanu.»Ima zelo sodobne poglede na zagotavljanje varnosti, je pravniško-policijsko konzervativen, vendar hkrati promovira nove ideje, kako v družbi na sploh preprečevati kriminal,« ocenjuje. Ima izkušnje s preiskovanjem kaznivih dejanj, diplomacijo ter analitičnim delom, kar naša obveščevalna dejavnost potrebuje, če želi sprejemati dobro varnostno strategijo, ki je zadnja leta umanjkala, še dodaja sogovornik.