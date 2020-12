Delovi bralci so že izbrali

Natanko opolnoči se je izteklo glasovanje bralcev za Delovo osebnost leta 2020 . Uredništvo, ki je v izrednem letu in izrednih razmerah prvič izbralo dvanajst nominirancev, dvanajst izrednih Slovencev in Slovenk, bo razglasilo zmagovalca 7. januarja 2021 na posebni spletni prireditvi. Pri končni odločitvi bo uredništvo upoštevalo tudi glasove bralcev.Med nominiranci so seveda obrazi, ki so nas in nas še vedno vodijo po razburkanem morju epidemije, a tudi drugi, ki so nas prepričali z dosežki, pogumnimi koraki, drznostjo in predvsem pozitivno energijo. V dvanajsterici, ki jo je pred mesecem izbralo uredništvo, so pristali:, vodja strokovne posvetovalne skupine na ministrstvu za zdravje,, vodja centra za nalezljive bolezni NIJZ,, direktor Festivala Ljubljana,, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo UKC Ljubljana,, soustanovitelj in tehnični direktor tehnološkega podjetja Dewesoft,, ekonomist in glavni avtor akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti slovenskega gospodarstva,, zmagovalec letošnje dirke po Franciji,, pobudnik portala Sledilnik covid-19,, prejemnica dveh Michelinovih zvezdic,, vodja konzularne službe ministrstva za zunanje zadeve,, predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana, ter dvojec, ki nas je s svojima ekipama popeljal v vesolje:, vodja ekipe satelita Nemo HD, in, vodja ekipe satelita Trisat.Delova osebnost leta 2019 je bil dolgoletni direktor Instituta Jožef Stefan, leta 2018 kirurgain, leta 2017 pa jezikoslovec