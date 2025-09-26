Zamude, počasnost in aroganca voznikov, a ne vseh

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je odvisna od avtomobilskega prometa do te mere, da zmanjšanja skoraj ni mogoče pričakovati. To postavlja državo v precej neprijeten položaj, saj je na podnebnem vrhu v New Yorku napovedala podnebno nevtralnost do 2045, državljani pa izgubljajo čas in zdravje v prometni gneči, poleg tega ta mobilnost stane veliko. Posledica je tudi nizka uporaba in posledično neučinkovitost javnega potniškega prometa.

Najbolj učinkovita rešitev za prometne, podnebne, turistične in gospodarske tegobe bi bil učinkovit javni prevoz, ki pa je v preteklih desetletjih izgubil pomen. Zdaj mu ga skušajo vrniti, a po mnenju uporabnikov odločno prepočasi.