Mahnič v primeru zmage SDS grozi s slovenskim ICE

»Ustanovili bomo urad za deportacije z enim zaposlenim, dvema pomočnikoma, dvema avtobusoma in dvajsetimi policijskimi specialci. In vsi, ki so v tej državi ilegalno, ki so ilegalno prestopili prag naših meja, bodo pač morali nazaj,« je danes v Državnem zboru, ki je bil zaposlen predvsem s ključnimi kadrovskimi vprašanji – na dnevnem redu je bilo glasovanje o varuhinji človekovih pravic, guvernerju in treh ustavnih sodnikih –, izjavil poslanec SDS Žan Mahnič.

V DZ so bile namreč tema poslanskih vprašanj premieru tudi ilegalne migracije. Premier Robert Golob je v odgovoru na Mahničeva vprašanja v zvezi z ukrepi na področju nezakonitih migracij danes poudaril, da je Slovenija med najvarnejšimi državami, delovanje vlade pa je namenjeno temu, da tako tudi ostane. Rezultat dela vlade je po njegovih navedbah tudi radikalen upad nezakonitih migracij v letu 2025.

Mahnič je vztrajal, da je drastično povečanje števila nezakonitih prehodov meje takoj po nastopu sedanje vlade neposredna posledica odločitev, kot je odstranitev ograje na meji s Hrvaško in javnih izjav o tem, da je nezakonite migracije treba narediti zakonite.

Ostre besede iz koalicije

Na Mahničeve besede se je odzval tudi Golob. »Ko se vidni člani določene stranke tako odkrito pogovarjajo o tako eklatantnem dobesednem nasilju na ulicah, ki ga bodo poskušali izvajati v imenu države, takrat mislim da moramo res imeti ustavno sodišče, ki bo razumelo svojo vlogo, predvsem pa ustavo, in ki bo znalo zaščititi ljudi,« je povedal po poročanu STA.

Poslanec Svobode Lenart Žavbi je ocenil, da se cel svet umika od predsednika ZDA, medtem ko bi ga poslanec SDS pripeljal v Slovenijo. »Sporočilo tega Mahničevega izpada je samo eno: dan po volitvah bo prepozno. 22. marec je dan D in 22. marca se odloča o usodi Slovenije, 23. marca bo prepozno,« je poudaril.

»Gre za infantilne ideje desnih populistov, ki nimajo več svojih idej. Kopirajo svojega gospodarja in delajo šov. Pri vseh problemih prihodnosti bi se Žan Mahnič rad igral šerifa po zgledu politike Donalda Trumpa in njegovega ICE. Zelo pomembno bo, kdo bo po 22. marcu sestavil vlado, da bo preprečil takšne manevre,« je njegovo napoved ustanovitve omenjenega urada za Delo komentiral podpredsednik SD Luka Goršek.

Hitro so se odzvali tudi v Levici. »Izjave Žana Mahniča o 'privilegiranju nezakonitih migrantov' in napovedi ustanavljanja 'urada za deportacije' po vzoru ameriškega ICE, ki je sinonim za brutalno nasilje in smrt, predstavljajo nevaren uvoz toksične retorike skrajne desnice. To niso politične rešitve, temveč orodja avtoritarnih projektov, ki jih SDS sistematično kopira iz ZDA z namenom dehumanizacije ljudi in spodkopavanja mednarodnega prava. Takšna politika, ki temelji na kulturi šoka in sovraštva, nas ponovno odmika od civilizacijskih standardov in potiska v konflikt z jedrno Evropo,« so zapisali. »Slovenija ne sme in ne bo postala poligon za uvoz ameriških kulturnih vojn ali uresničevanje paravojaških fantazij stranke SDS,« so med drugim zapisali.

Vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj pa je o Mahničevi napovedi ustanovitve posebnega urada dejal, da konkretnega predloga ne pozna, da pa je to lahko »ena izmed idej, ki jo je pa treba razviti in konkretizirati«. Meni, da so nezakonite migracije v Sloveniji velika težava, aktualna vlada pa da nima pravega pristopa do reševanja tega izziva.