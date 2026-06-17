Zanika zlorabe iz časa vodenja policije

Bivši direktor policije Anton Olaj se brani očitkov kršenja sindikalnih pravic in zlorabe položaja

Na okrajnem sodišču v Ljubljani se je nadaljevalo sojenje zoper Antona Olaja, generalnega direktorja policije v času prejšnje vlade Janeza Janše. Olaj se zagovarja zaradi štirih kaznivih dejanj: eno je kaznivo dejanje kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju sindikalnih pravic, tri pa so zloraba uradnega položaja in uradnih pravic. Na včerajšnjem naroku smo slišali skoraj poldrugo uro dolg in izčrpen zagovor obtoženega, ki je doktoriral na Evropski pravni fakulteti. Olaj je odgovarjal le na vprašanja sodnice in svoje zagovornice Branke Zobec Hrastar. FOTO: Tomica Šuljić Tožilec Primož Suknaič z oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili na Specializiranem državnem tožilstvu je predstavil, kako je Olaj »oviral uresničevanje sindikalnih pravic« od oktobra ...