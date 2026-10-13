Štiri milijone evrov vreden posel, a spletna stran (spet) ni delovala

V nedeljo zvečer so bili po zaprtju volišč aktualni podatki o preštetih referendumskih glasovih na strani Državne volilne komisije (DVK) nekaj časa nedostopni oziroma spletna stran DVK kljub nenehnemu osveževanju strani ni delovala. Nekateri uporabniki do podatkov niso mogli dostopati tudi več ur.

Težave pa niso bile enotne: nekateri niso podatkov priklicali niti prek računalnika niti prek mobilnega telefona, pri drugih je delovalo oboje. Nekateri poročajo, da so lahko dostopali le prek mobilnega signala, drugi pa, da jim je dostop uspel komaj prek šifrirane oziroma zasebne VPN-povezave.

DVK trdi, da težav niso zaznali, čeprav se težave s prikazom izidov volitev in referendumov niso pojavile prvič. Janez Janša, Zvonko Černač in podporniki SDS pa so po preobratu na referendumu o RTV včeraj javno izražali dvome o DVK, kar sicer ni prvič letos.