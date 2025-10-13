  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Zanimanje za cepljenje je po epidemiji močno upadlo

    Pravočasno je treba poskrbeti za zaščito najbolj ranljivih skupin, opozarjajo na NIJZ.
    V lanski sezoni se je pri nas proti gripi cepilo 5,9 odstotka prebivalcev, med njimi 18,1 odstotka starejših od 65 let. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Galerija
    V lanski sezoni se je pri nas proti gripi cepilo 5,9 odstotka prebivalcev, med njimi 18,1 odstotka starejših od 65 let. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Andreja Žibret
    13. 10. 2025 | 18:00
    7:12
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Po pandemiji covida-19 se je zanimanje za cepljenje močno zmanjšalo – proti gripi se cepi manj kot 10 odstotkov prebivalcev. Cepljenje proti gripi se bo po vsej državi začelo 20. oktobra, strokovnjaki pa pozivajo, naj se pravočasno zaščitijo starejši, kronični bolniki, nosečnice in majhni otroci. Na NIJZ opozarjajo, da so cepiva varna in da cepljenje preprečuje zaplete, hospitalizacije in smrtne izide zaradi gripe. Zdravniki poudarjajo, da cepljenje učinkovito preprečuje težji potek bolezni, hospitalizacije in zaplete pri gripi, pnevmokoknih okužbah in RSV.

    Za preprečevanje okužb z respiratornimi virusi pa je dobro upoštevati splošna in že dobro znana priporočila.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Koronavirus

    Pet let od prve potrjene okužbe: Sars-cov-2 kot znanstvenofantastični film

    Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca 2020 razglasila pandemijo. Pri nas je bila epidemija uradno razglašena dan pozneje, 12. marca 2020.
    Andreja Žibret 4. 3. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Pnevmokokne okužbe

    V bolnišnicah najpogosteje umirajo zaradi pnevmokokne pljučnice

    Med najbolj ogroženimi so starejši od 65 let, kronični bolniki in imunsko oslabeli.
    Andreja Žibret 27. 3. 2023 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Center za geriatrično medicino

    Pomanjkanje kadra: Bolniki so »pridni«, če so v postelji čim manj

    Čeprav so tudi potrebe po geriatrični ambulanti velike, zaradi pomanjkanja zdravstvenega osebja ne dela.
    Andreja Žibret 2. 5. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odziv UKC Ljubljana na pismo Srebrne niti

    Bolniki na urgenci so čedalje starejši, primeri pa težji

    Charité v Berlinu, ki je trikrat večji, ima 110.000 urgentnih obravnav na leto, UKC Ljubljana 170.000.
    Andreja Žibret 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Kako se izogniti okužbi z respiratornim virusom?

    Odgovarja Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., spec., Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).
    Andreja Žibret 27. 11. 2024 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pred svetovnim dnevom oživljanja

    Dobra novica je, da je preživetje v Sloveniji dvakrat večje od evropskega povprečja

    Izboljšati moramo pravilno izvajanje oživljanja in povečati uporabo defibrilatorjev. Zakaj izgubljamo dragocene minute?
    Andreja Žibret 7. 10. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Razno
    Kvalifikacije za SP

    Nogometašem srečo zaželel tudi Pogačar

    Slovenska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za SP 2026 danes v Stožicah postavila po robu favorizirani izbrani vrsti Švice.
    Miha Šimnovec 13. 10. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Resni očitki

    Afera Orbánovi vohuni bremeni madžarskega komisarja

    Če je Olivér Várhelyi vedel za delo obveščevalcev, mu bo še gorelo pod nogami.
    Peter Žerjavič 13. 10. 2025 | 19:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    »Kmalu resnično sijajno območje«

    Trump o zlatem obdobju za Izrael in Bližnji vzhod

    Ameriški predsednik je svoje pogajalce pozval, naj se zdaj lotijo Rusije.
    Barbara Kramžar 13. 10. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umik izdelka

    Nov odpoklic izdelka v Lidlu

    Tokratni odpoklic je doletel špagete iz rdeče leče Combino. Vsebuje nedeklariran alergen gluten.
    13. 10. 2025 | 18:59
    Preberite več
    Razno
    Zdravstvo

    Urgentna medicina: Prenavlja se, težava so kadri

    Spodbude tudi za to specializacijo. Koliko zdravnikov sploh manjka?
    Barbara Eržen 13. 10. 2025 | 18:11
    Preberite več
