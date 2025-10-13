Zanimanje za cepljenje je po epidemiji močno upadlo

V nadaljevanju preberite:

Po pandemiji covida-19 se je zanimanje za cepljenje močno zmanjšalo – proti gripi se cepi manj kot 10 odstotkov prebivalcev. Cepljenje proti gripi se bo po vsej državi začelo 20. oktobra, strokovnjaki pa pozivajo, naj se pravočasno zaščitijo starejši, kronični bolniki, nosečnice in majhni otroci. Na NIJZ opozarjajo, da so cepiva varna in da cepljenje preprečuje zaplete, hospitalizacije in smrtne izide zaradi gripe. Zdravniki poudarjajo, da cepljenje učinkovito preprečuje težji potek bolezni, hospitalizacije in zaplete pri gripi, pnevmokoknih okužbah in RSV.

Za preprečevanje okužb z respiratornimi virusi pa je dobro upoštevati splošna in že dobro znana priporočila.