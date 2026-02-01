Zaostreni nadzori: že prvi dan bolniške na vrata lahko potrka detektiv

Interventna zakonodaja uvaja stroži nadzor in kazni, kritiki opozarjajo, da nadzor sam po sebi ne more reševati sistemskih težav.

Po tem, ko so poslanci decembra na hitro sprejeli interventno zakonodajo, ki je prinesla zaostritve pri nadzorovanju in kaznovanju kršitev pri bolniških odsotnostih, delavci že čutijo posledice. Na Delavski svetovalnici že opažajo povečano dejavnost detektivov, ki jih delodajalci pošiljajo nad bolniško odstotne delavce včasih že na prvi dan bolniške. Spremembe, ki jih med drugim prinaša interventna zakonodaja, katere poglavitni namen je zajezitev rastočih stroškov bolniških nadomestil, prinašajo večji nadzor nad upoštevanjem zdravniških navodil med bolniško odsotnostjo z dela in ostrejše kazni za kršitelje. Navodila zdravnika delavcu o ravnanju med bolniško odsotnostjo, bo po novem dobil tudi delodajalec, ki bo od Zavoda za zdravstveno varstvo (ZZZS) lahko zahteval izvedbo nadzora nad ...