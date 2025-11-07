Zaostritve za normalizacijo in ureditev razmer

V nadaljevanju preberite:

Z današnjo objavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških – ukinil bo prakso zavlačevanja oziroma izogibanja delu v splošno korist, saj bo izogibanje prineslo promptno pošiljanje neplačnikov glob v nadomestni zapor – vlada nadaljuje uvajanje sprememb, katerih večino bo prinesel Šutarjev zakon.

Tega po vladni potrditvi čaka obravnava pred sprejetjem v državnem zboru. Če bo zakon prestal pravna rešeta, bi lahko zagotovil večjo varnost za ljudi in večjo zaščito žrtev – še posebno najstniških.