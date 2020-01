Zaostrovanje med premierom in finančnim ministrom

Ljubljana – Za tem, ko je premier Marjan Šarec izjavil, da bodo ne glede na opozorila finančnega ministra nadaljevali z aktivnostmi za ukinitev dopolnilnega zavarovanja in da je pomembna njegova usklajenost z zdravstvenim ministrom Alešem Šabedrom, so minister Andrej Bertoncelj in državni sekretarji javno sporočili svoje nasprotovanje.»Ministrstvo za finance lahko podpre samo jasno opredeljen javnofinančno vzdržen predlog "do največ deset milijonov evrov na leto iz državnega proračuna", ne more pa izdajati bianko menic,« so zapisali minister ter državni sekretarji Saša Jazbec, Natalija Kovač Jereb, Metod Dragonja in Alojz ...